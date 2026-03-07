КХЛ. СКА был сильнее «Динамо», «Ак Барс» победил «Сибирь», «Салават» проиграл «Амуру», «Шанхай» уступил «Барысу» в Китае – 4:8
В FONBET КХЛ прошли очередные матчи.
В FONBET КХЛ «Салават Юлаев» проиграл «Амуру» (3:6), «Шанхай» уступил «Барысу» в Китае (4:8), «Ак Барс» победил «Сибирь» (6:3), «Динамо» Москва потерпело поражение от СКА (1:2 ОТ).
FONBET КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Наши ребята молодчики!
С К(луб) А - он - показал!!!
К сожалению.