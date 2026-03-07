  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • КХЛ. СКА был сильнее «Динамо», «Ак Барс» победил «Сибирь», «Салават» проиграл «Амуру», «Шанхай» уступил «Барысу» в Китае – 4:8
273

КХЛ. СКА был сильнее «Динамо», «Ак Барс» победил «Сибирь», «Салават» проиграл «Амуру», «Шанхай» уступил «Барысу» в Китае – 4:8

В FONBET КХЛ прошли очередные матчи.

В FONBET КХЛ «Салават Юлаев» проиграл «Амуру» (3:6), «Шанхай» уступил «Барысу» в Китае (4:8), «Ак Барс» победил «Сибирь» (6:3), «Динамо» Москва потерпело поражение от СКА (1:2 ОТ).

FONBET КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Fonbet Чемпионата КХЛ

Статистика Fonbet Чемпионата КХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoНефтехимик
logoАдмирал
результаты матчей
logoЛада
logoАмур
logoСибирь
logoСКА
logoДинамо Москва
logoКХЛ
logoАк Барс
logoСалават Юлаев
Шанхай
logoСпартак
logoБарыс
logoSports – Казахстан
273 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Амур! Ждём вас в плей -офф!
Ответ cry
Амур! Ждём вас в плей -офф!
Дай Бог!
СКА и Питер с волевой и очень важной победой!
Наши ребята молодчики!
Плотников отлично отметил свой 1000-й матч
Гроссмейстерское терпение Плотникова в решающей атаке для комфортного паса Голдобину заслуживает только восхищения. С победой нас!!!
Ответ Приорат70
Гроссмейстерское терпение Плотникова в решающей атаке для комфортного паса Голдобину заслуживает только восхищения. С победой нас!!!
Вот, играли в шахматы больше чем в хоккей, а потом победа на классе!
Ответ Дмитрий9779
Вот, играли в шахматы больше чем в хоккей, а потом победа на классе!
Так и есть. И воообще сегодня просто праздник какой-то по Карабасу после выноса Уникса)
Сегодня СКА показало волю к победе. С Победой! Молодчики! Дотерпели и выграли.
Ответ wfhm777
Сегодня СКА показало волю к победе. С Победой! Молодчики! Дотерпели и выграли.
А почему показалО ?
С К(луб) А - он - показал!!!
Ответ grom55
А почему показалО ? С К(луб) А - он - показал!!!
Потому что играют как 💩
К сожалению.
Нормально так Ильюха зарядил Эндрю!!!! 💪💪💪
У Плотникова в тысячном матче 2 голевые.
Ответ Дмитрий9779
У Плотникова в тысячном матче 2 голевые.
Ну хоть что-то капитан команды сделал, кроме пятидесяти шайб Барысу.
Ай, красавцы! Выстояли и победили. Важнейшая победа!
Вышли два в один ветераны, Плотников на Голдобина и победа наша! Ура!
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. ЦСКА сыграет с «Сочи», «Ак Барс» против «Спартака», «Амур» проиграл «Барысу»
сегодня, 14:01
Ротенберг об Овечкине: «С Сашей общаемся достаточно часто. Обсуждали с ним упражнения, которые предлагал юным динамовским хоккеистам на мастер-классе в Петербурге»
10 минут назад
Рендулич пьяным сел в самолет, его не взяли на выезд «Шанхая» (Павел Лысенков)
24 минуты назад
НХЛ. «Бостон» примет «Лос-Анджелес», «Каролина» – «Питтсбург», «Флорида» сыграет с «Детройтом», «Тампа» – с «Коламбусом», «Миннесота» против «Юты»
34 минуты назад
Александр Кожевников: «Надоела КХЛ, судейство там безобразное. Решил отдохнуть от лиги, на рыбалочку езжу в Пензу, получаю удовольствие от пенсии»
54 минуты назад
Владимир Крикунов: «Ротенберг возглавлял бы сборную России, если бы она играла на официальных турнирах. Любой тренер этого хочет. Плох солдат, который не мечтает стать генералом»
сегодня, 13:59
Задоров о драках вратарей в НХЛ: «Я олдскульный. Если кто-то лезет к голкиперу – защитник должен этому человеку оторвать голову. Вратарь не должен сам этим заниматься»
сегодня, 13:53
Ротенберг о работе менеджером СКА: «Не соглашусь с мнением, что я подавлял тренеров и мешал им. Вспомним и олимпийское золото России, и успехи клуба. Для победы важны все»
сегодня, 13:33
Кучеров, Маккиннон – кто еще? Вспомните пятерку лучших бомбардиров
сегодня, 13:30Тесты и игры
Арбитр Скугарев пожизненно отстранен от работы в хоккее. Он имитировал мастурбацию на фоне джерси СКА в комнате отдыха после матча ВХЛ
сегодня, 12:59Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Баландин: «Отсутствие Ларионова-младшего положительно влияет на СКА. Когда тренер берет сына в команду, это сложная ситуация. Отец не может быть объективным»
5 минут назад
Дэйли об Овечкине: «Хотим, чтобы Алекс играл в НХЛ столько, сколько он сам захочет»
сегодня, 13:41
«Трактор» и «Т-Банк» в театре показали матч с «Металлургом». Оркестр исполнил «Черно-белый Танкоград» в классической интерпретации
сегодня, 13:23Фото
Акользин об играх в Шанхае: «В Москве и Петербурге тоже много добрых людей, но в Китае с особенной теплотой относятся к иностранцам»
сегодня, 12:53
Андриевский после 0:3 от «Барыса»: «Если есть малейший шанс на плей-офф, надо бороться. Не все от нас зависит, но надо делать те вещи, на которые можем влиять»
сегодня, 12:46
Кравец после 3:0 с «Амуром»: «Хорошая коллективная победа. Сезон не закончен, надо играть до конца, профессионально подходить к делу»
сегодня, 12:38
Задоров о показателе полезности: «Серьезно к этому отношусь. В голове всегда слова Саттера, он ненавидел минусовых игроков. Для него плохо, если защитник по карьере «в минусе»
сегодня, 11:54
Панарин разделил 10-е место в истории НХЛ по очкам в овертаймах с Годро и Элиашем – по 37 баллов
сегодня, 11:16
Щитов про правило трех секунд: «Неоправданное и никчемное. Когда вернемся на международную арену, придется перестраиваться»
сегодня, 10:59
Пустозеров травмировал Денисенко на раскатке «Ак Барса» («Бизнес Online»)
сегодня, 09:55
Рекомендуем