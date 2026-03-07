  • Спортс
  • Андриевский о 6:3 с «Салаватом»: «Веселая игра – голов много, бегали туда-сюда. Понравилось, как команда проявила себя после пропущенного гола во 2-м периоде. Не опустили руки»
Андриевский подвел итоги матча «Амура» против «Салавата».

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский высказался о матче против «Салавата Юлаева» (6:3).

По ходу матча клуб из Хабаровска отыгрался с 0:2.

«Получилась веселая игра, думаю, болельщикам она понравилась – голов много, команды бегали туда-сюда, только тренерам это не добавляет радости (улыбается).

Понравилось, как команда во втором периоде проявила себя после пропущенного гола. Не опустили руки, начали активно работать. Порадовало большинство, но два гола для нас – это уже много. В третьем периоде начинали играть по счету.

Мы были намного свежее, чем в первой игре. Перелеты под конец дают о себе знать, поэтому вчера дали ребятам отдохнуть и, как оказалось, были правы», – сказал Андриевский.

«Амур» отыгрался с 0:2 и победил «Салават» – 6:3. Команда Андриевского выиграла 4 из 5 последних матчей и идет 9-й на Востоке

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Давайте в плей-офф уж, раз так разогнались.
