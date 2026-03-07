Козлов о 3:6 от «Амура»: «Заработали много удалений. Играя в меньшинстве, сложно забивать. Дисциплина должна быть лучше»

Козлов высказался о поражении «Салавата» от «Амура».

Главный тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов высказался о поражении в матче против «Амура » (3:6).

По ходу матча клуб из Хабаровска отыгрался с 0:2.

– Заработали много удалений. Играя в меньшинстве, сложно забивать. Дисциплина должна быть лучше.

– Впервые в сезоне проиграли второй период, пропустив четыре гола. В чем причина?

– Сказывается и четвертый матч на Дальнем Востоке, и уходит много сил и эмоции в этих встречах. Сегодня было много удалений, и из-за этого большая нагрузка падала на голкипера и тех игроков, кто выходит в неравных составах.

– В чем все же причина такого количества нарушений?

– Соперник много двигается, и из-за этого сил становится меньше, что приводит к удалениям, – сказал Козлов.