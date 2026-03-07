  • Спортс
  • Козлов о 3:6 от «Амура»: «Заработали много удалений. Играя в меньшинстве, сложно забивать. Дисциплина должна быть лучше»
24

Козлов о 3:6 от «Амура»: «Заработали много удалений. Играя в меньшинстве, сложно забивать. Дисциплина должна быть лучше»

Козлов высказался о поражении «Салавата» от «Амура».

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о поражении в матче против «Амура» (3:6).

По ходу матча клуб из Хабаровска отыгрался с 0:2.

– Заработали много удалений. Играя в меньшинстве, сложно забивать. Дисциплина должна быть лучше.

– Впервые в сезоне проиграли второй период, пропустив четыре гола. В чем причина?

– Сказывается и четвертый матч на Дальнем Востоке, и уходит много сил и эмоции в этих встречах. Сегодня было много удалений, и из-за этого большая нагрузка падала на голкипера и тех игроков, кто выходит в неравных составах.

– В чем все же причина такого количества нарушений?

– Соперник много двигается, и из-за этого сил становится меньше, что приводит к удалениям, – сказал Козлов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Салавата Юлаева»
24 комментария
Резюмируя выезд: большинство отсутствует, второй вратарь отсутствует, дисциплина отсутствует, наигранные сочетания отсутствуют. Много думать нужно, времени всё меньше
С таким большинством в ПО делать нечего...Где характер команды?
Ответ Бродяга 102
С таким большинством в ПО делать нечего...Где характер команды?
Да я думаю, что уже нет особой мотивации. Скоро ПО. На кого выходить из 4-ки выше все равно. Это касаемо дисциплины.
Как можно ведя 2:0 так бездарно слить матч?! Бестолочи!
Ответ BertNiKK
Как можно ведя 2:0 так бездарно слить матч?! Бестолочи!
профессионально ...
И как играть в плей-офф с одним вратарем?
Ответ Алеша
И как играть в плей-офф с одним вратарем?
а там много вратарей не надо. большинство - вот тут да, беда. а с одним вратарем почти все команды проходят весь плей-офф
Большинство было? Было, а где реализация?
Козлов и в Африке козёл, Зачем нужен этот Коновалов? Я бы тоже поиграл на воротах за эти деньги ,пропустил не пропустил деньги капают.Не одной игры не выиграл,кроме булитов случайно. ЗАЧЕМ он НУЖЕН???
нет атаки комбинаций нет не тренированы и большинсва не будет
Ладно проиграли.... Дальний восток тоже понятно.... Устали ребята.... Но почему Седьмой матч подряд Потапов жарит Козлова... Потапов, Витя тоже же человек.... Вообще Потапов гений большинства.... Может Потапова отдать в НХЛ ??? Кто нибудь может его возьмёт ???
Такой хоккей нам не нужен . Дисциплина отсутствует, большинство не работает совсем, до ПО что то менять. Да, согласен, дальневосточный выезд это сложно, но так или иначе.
договорняк 100 пудов
