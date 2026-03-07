Генменеджер «Вашингтона» об обмене Карлсона: «Он был расстроен, и я тоже. Ожидал, что он разозлится, но он все понял, он профессионал»

Генменеджер «Вашингтона» высказался об обмене Карлсона в «Анахайм».

Генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик высказался об обмене Джона Карлсона в «Анахайм ».

Вчера «Кэпиталс» обменяли игрока в «Дакс» на драфт-пики 1-го и 3-го раунда. Защитник выступал в НХЛ только за «столичных» – с сезона-2009/10.

Контракт 36-летнего Карлсона с кэпхитом 8 млн долларов действует до завершения текущего сезона.

Агент игрока Рик Карран вел переговоры с «Вашингтоном » о новом контракте, но Патрик сказал, что около двух недель назад он сообщил им о своем желании приостановить обсуждения.

«В тот момент мы отставали от зоны плей-офф на четыре очка. Я сказал: «Команды звонят. Я не знаю, произойдет ли что-нибудь. Не то чтобы я хочу, чтобы что-то произошло, но я также должен выполнять свою работу. И если поступит предложение, которое, на мой взгляд, будет выгодным, то нам придется его рассмотреть». Так что, я думаю, он понимал ситуацию. Он не наивен в отношении своего текущего контрактного статуса.

Для нас этот выбор в первом раунде потенциально очень выгоден. Мы можем использовать его, чтобы попытаться усилить команду, чтобы заполучить хорошего игрока», – сказал Патрик.

Генменеджер также рассказал о реакции Карлсона на новость об обмене.

«Он был расстроен, и я тоже. Но он профессионал. Я ожидал, что он разозлится, но он не разозлился. Он все понял, и я думаю, ему просто было грустно, что все так закончилось», – отметил Патрик.

