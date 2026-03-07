  • Спортс
Генменеджер «Вашингтона» об обмене Карлсона: «Он был расстроен, и я тоже. Ожидал, что он разозлится, но он все понял, он профессионал»

Генменеджер «Вашингтона» высказался об обмене Карлсона в «Анахайм».

Генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик высказался об обмене Джона Карлсона в «Анахайм».

Вчера «Кэпиталс» обменяли игрока в «Дакс» на драфт-пики 1-го и 3-го раунда. Защитник выступал в НХЛ только за «столичных» – с сезона-2009/10.

Контракт 36-летнего Карлсона с кэпхитом 8 млн долларов действует до завершения текущего сезона. 

Агент игрока Рик Карран вел переговоры с «Вашингтоном» о новом контракте, но Патрик сказал, что около двух недель назад он сообщил им о своем желании приостановить обсуждения.  

«В тот момент мы отставали от зоны плей-офф на четыре очка. Я сказал: «Команды звонят. Я не знаю, произойдет ли что-нибудь. Не то чтобы я хочу, чтобы что-то произошло, но я также должен выполнять свою работу. И если поступит предложение, которое, на мой взгляд, будет выгодным, то нам придется его рассмотреть». Так что, я думаю, он понимал ситуацию. Он не наивен в отношении своего текущего контрактного статуса.

Для нас этот выбор в первом раунде потенциально очень выгоден. Мы можем использовать его, чтобы попытаться усилить команду,  чтобы заполучить хорошего игрока», – сказал Патрик.

Генменеджер также рассказал о реакции Карлсона на новость об обмене.

«Он был расстроен, и я тоже. Но он профессионал. Я ожидал, что он разозлится, но он не разозлился. Он все понял, и я думаю, ему просто было грустно, что все так закончилось», – отметил Патрик.

Овечкин назвал день обмена Карлсона из «Вашингтона» самым грустным в карьере: «Просто в шоке. Я все еще здесь, посмотрим, что будет» 

Дэвид Паньотта: «Игроки «Вашингтона» шокированы обменами Карлсона и Дауда. Можно уверенно сказать, что они в замешательстве»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
Чисто теоретически Вашингтон может подписать новый контракт с Карлсоном летом, когда тот станет свободным агентом. Ну а пики полученные сейчас при его обмене никуда не денутся.
Часто за последние годы слышал про вариант с возвратом обменянного игрока в клуб после окончания сезона. Но на практике не помню, чтобы кто-то реально возвращался потом. Недавние примеры - Орлов, Кейн, Маршанд. А вернувшихся не помню никого
"Должен выполнять свою работу"

Вся твоя работа, Патрик, в этом сезоне — подписать Бовилье. Всё. В остальных местах ты обосрался.
Патрик проспал межсезонье, во многом из за него команда не попадает в плов и вот решил усиливаться
У Вашингтона была забита платёжка, так что никаких шансов для усиления состава не было. Можно было только раздавать игроков.
Ну и команда находится на границе плей-офф, потому что у неё состав для борьбы на границе плей-офф. Это не футбол, где можно просто купить нужных игроков.
У Вашингтона не была забита платежка, иначе они бы не пытались Эллерса подписать.
Всё правильно сделал. Не стал брать на себя новый контракт ветерана, получив пик первого раунда. На эту роль есть Чикрэн плюс Хатсон на подходе.
