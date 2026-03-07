Генменеджер «Айлендерс» о Варламове: «Не ожидаем его участия в этом сезоне. Он еще не готов к тренировкам»
Варламов, скорее всего, не сыграет в этом сезоне НХЛ.
Генеральный менеджер «Айлендерс» Матье Дарш высказался о ситуации с восстановлением вратаря Семена Варламова после травмы.
Голкипер «Айлендерс» не играет с 29 ноября 2024 года. Срок соглашения Варламова с кэпхитом 2,75 млн долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.
Вратарь продолжает ежедневно кататься самостоятельно. Ожидается, что он не вернется в этом сезоне.
«Одно дело отражать броски и двигаться по льду, и совсем другое – играть в матчах.
Он еще не готов к тренировкам, поэтому мы не ожидаем его участия в этом сезоне», – сказал Дарш.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Айлендерс»
В апреле будет 38, не играет полтора года, попахивает завершением карьеры
Эх, Варли уже 38... Как же время летит, боже мой. Помню твой дебют и ПО сначала с Рейнджерс,где Федоров ещё крутой гол положил, Хенрику и ту 7 матчевую серию... Помню твой крутой сейф, когда ты с ленточки добивание Кросби снял. ОИ, где многие винят Варли, а не в целом команду. Будь бы Боб, прошли бы финнов. Но никто не знает, как бы сыграл боб в том матче в старте. Отличный сезон с Колорадо, номинант на везину. Жаль тогда не прошли соту в 7 матче. Хороший сезон в айлс, уровня везины. Финал конфы 7 игра, где Тампа вышла в финал и забрала кс. Думаю прошли бы Тампу, зацепили бы кубок и был тоже наряду с великими. Славная была карьера, но пах свое дело сделал...
было бы хорошо, если б в КХЛ поиграл ещё, хоть и запасным. такой мастер
Ждём домой
В Самаре
Человеку дружно отходную все спели и в КХЛ запасным отправили)) А Руа значит «хрен с горы» по старой дружбе на него расчитывает) Давайте дождемся,че там далее по здоровью будет у него,а потом похоронку выпишем пацаны.Когда он здоров,это абсолютно элитный человек.Посмотрите какие пассажиры бэкапами в некоторых командах…После 35 уровень держать можно ( Руа,Гашек,Томас,Рихтер) Надо бы щас восстановиться и форму набрать.
