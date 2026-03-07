Генменеджер «Айлендерс» о Варламове: «Не ожидаем его участия в этом сезоне. Он еще не готов к тренировкам»

Варламов, скорее всего, не сыграет в этом сезоне НХЛ.

Генеральный менеджер «Айлендерс » Матье Дарш высказался о ситуации с восстановлением вратаря Семена Варламова после травмы.

Голкипер «Айлендерс» не играет с 29 ноября 2024 года. Срок соглашения Варламова с кэпхитом 2,75 млн долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.

Вратарь продолжает ежедневно кататься самостоятельно. Ожидается, что он не вернется в этом сезоне.

«Одно дело отражать броски и двигаться по льду, и совсем другое – играть в матчах.

Он еще не готов к тренировкам, поэтому мы не ожидаем его участия в этом сезоне», – сказал Дарш.