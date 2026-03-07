Браташ о 3:4 от «Нефтехимика»: «Не соперник нас обыграл, а мы сами себе проиграли. Отдельные вредные действия привели к пропущенным шайбам»

Браташ высказался о поражении «Адмирала» от «Нефтехимика».

Главный тренер «Адмирала » Олег Браташ высказался о поражении от «Нефтехимика » (3:4).

«Обидно проигрывать, когда команда играет. Скорее не соперник нас обыграл, а мы сами себе проиграли, потому что отдельные вредные действия привели к пропущенным шайбам.

Тем не менее мы до конца пытались спасти игру. Три из четырех шайб мы забили сами себе. Мы делаем работу над ошибками на тренировках, показываем ошибки на видео. Почему они повторяются? Это вопрос уже к конкретным игрокам», – сказал Браташ.