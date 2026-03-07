  • Спортс
  • Генменеджер «Вашингтона» об обмене Карлсона: «Мы с Овечкиным поговорим о том, что произошло. Он сможет выговориться, если захочет. Я понятия не имею, что он чувствует»
Генменеджер «Вашингтона» об обмене Карлсона: «Мы с Овечкиным поговорим о том, что произошло. Он сможет выговориться, если захочет. Я понятия не имею, что он чувствует»

Генменеджер «Вашингтона» высказался о состоянии Александра Овечкина.

Генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик высказался о капитане команды Александре Овечкине

Срок соглашения форварда с кэпхитом 9,5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26. 

Патрик заявил, что обмен Джона Карлсона в «Анахайм» перед дедлайном не изменил их подхода к будущему Овечкина. Решение по-прежнему остается за россиянином.

Карлсон выступал в НХЛ только за «столичных» – с сезона-2009/10. Овечкин ранее отметил, что был в шоке, когда узнал о его обмене.

«Мы с Алексом просто поговорим о том, что произошло, и он сможет выговориться, если захочет. Я понятия не имею, что он чувствует.

Самое замечательное в Алексе то, что он сосредоточен исключительно на своей команде, на своих товарищах, на играх и на стремлении к победе, и это все, чем он занимается», – сказал Патрик.

Овечкин назвал день обмена Карлсона из «Вашингтона» самым грустным в карьере: «Просто в шоке. Я все еще здесь, посмотрим, что будет»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
60 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Понятия не имею, что он чувствует режет слух)
Ответ Ккк_1116498071
Понятия не имею, что он чувствует режет слух)
Возможно, перевод не очень удачный, кликбейт для спорца
Ответ Ккк_1116498071
Понятия не имею, что он чувствует режет слух)
Может он так и сказал
I don’t give a shit whether Ovie is filling right now something
В НХЛ вообще нет человечного отношения к игрокам, и что они чувствуют там плевать. В данном случае, 17 лет игрок верой и правдой, и выкинули , как не нужную вещь
Ответ Маша Шукшина
В НХЛ вообще нет человечного отношения к игрокам, и что они чувствуют там плевать. В данном случае, 17 лет игрок верой и правдой, и выкинули , как не нужную вещь
то ли дело в кхл !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ Маша Шукшина
В НХЛ вообще нет человечного отношения к игрокам, и что они чувствуют там плевать. В данном случае, 17 лет игрок верой и правдой, и выкинули , как не нужную вещь
Реклама МЛБ и НФЛ?
Патрик, а ведь ты вместе с физручеллой виноват в том, что вашик так играет в этом сезоне. Когда Дюбуа выпал что ты сделал? Ты сделал вид что команда и с полутора центрами норм.
Ответ NACfoRekcuF
Патрик, а ведь ты вместе с физручеллой виноват в том, что вашик так играет в этом сезоне. Когда Дюбуа выпал что ты сделал? Ты сделал вид что команда и с полутора центрами норм.
В точку!!!.
Потому что перевод корявый. В источнике i have no sense on... а не i have no idea... Лучше перевести "я не могу прочувствовать, что у него на душе".
многое говорит об этом гм
Карлсон еще и очень хороший сезон проводил. Видимо решили сбагрить пока есть какой-то спрос
Ответ bilyash63
Карлсон еще и очень хороший сезон проводил. Видимо решили сбагрить пока есть какой-то спрос
Пропеллер, практически в праймовом состоянии. Хороший уровень выдает. Такая же икона клуба, как и Ови. Но увы.. Деньги решают..
Что можно сказать постфактум?Ждут одобрения и поддержки,что ли?
В рамках данной бизнес‑модели приоритет отдаётся концепции выгоды -эмоциональные факторы, включая чувства и преданность, не учитываются в НХЛ-их рабочих процессах. Увы, но Вашики уходят в перестройку.
Ответ Kipsone
В рамках данной бизнес‑модели приоритет отдаётся концепции выгоды -эмоциональные факторы, включая чувства и преданность, не учитываются в НХЛ-их рабочих процессах. Увы, но Вашики уходят в перестройку.
С каких пор замена нескольких игроков в составе называется перестройкой? Или на спортсе других слов не знают?
Ответ YoRHa
С каких пор замена нескольких игроков в составе называется перестройкой? Или на спортсе других слов не знают?
Перестройка это не просто замена нескольких игроков в команде, а комплекс мер, начиная с изменения курса и избавления целого поколения старожилов команды. Вы же тоже на спортсе сидите, или не увидели особенность последних сделок в команде? Дедлайн все-таки.
Скажет по секрету, что то Карлсон после вылета из плей-офф, вернётся свободным агентом?)
Действительно, че это с овцой трансферы не согласовывают, может он против, а они какие-то обмены делают
