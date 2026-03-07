Генменеджер «Вашингтона» об обмене Карлсона: «Мы с Овечкиным поговорим о том, что произошло. Он сможет выговориться, если захочет. Я понятия не имею, что он чувствует»
Генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик высказался о капитане команды Александре Овечкине.
Срок соглашения форварда с кэпхитом 9,5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.
Патрик заявил, что обмен Джона Карлсона в «Анахайм» перед дедлайном не изменил их подхода к будущему Овечкина. Решение по-прежнему остается за россиянином.
Карлсон выступал в НХЛ только за «столичных» – с сезона-2009/10. Овечкин ранее отметил, что был в шоке, когда узнал о его обмене.
«Мы с Алексом просто поговорим о том, что произошло, и он сможет выговориться, если захочет. Я понятия не имею, что он чувствует.
Самое замечательное в Алексе то, что он сосредоточен исключительно на своей команде, на своих товарищах, на играх и на стремлении к победе, и это все, чем он занимается», – сказал Патрик.
Овечкин назвал день обмена Карлсона из «Вашингтона» самым грустным в карьере: «Просто в шоке. Я все еще здесь, посмотрим, что будет»
I don’t give a shit whether Ovie is filling right now something