Дубас о контракте Малкина: «Джино стал более открыто высказываться после того, как определился со своими планами. Это его право, у меня нет с этим проблем. Он икона франшизы»

Президент «Питтсбурга » по хоккейным операциям Кайл Дубас высказался о будущем нападающего Евгения Малкина .

В нынешнем сезоне Малкин провел 46 матчей и набрал 47 (13+34) очков. Срок соглашения 39-летнего нападающего с «Пингвинс» с кэпхитом 6,1 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

– В начале сезона вы поднимали тему, что, возможно, во время олимпийского перерыва или около него состоится какой-то диалог. И если посмотреть на Евгения Малкина, на ситуацию в «Питтсбурге», как обстоят дела в этом плане?

– Да, я думаю, в начале сезона, когда мы разговаривали с Джей Пи Бэрри , агентом Джино, было ясно, учитывая возраст Джино, что мы должны решить этот вопрос наилучшим образом. Он икона франшизы, заслуживает самого уважительного отношения, и мы всегда будем стремиться к правильному решению.

И тогда было принято решение: есть перерыв в середине сезона, или после середины сезона, в феврале. Давайте посмотрим, как Джино будет себя чувствовать к тому моменту, посмотрим, как он будет играть.

Когда игрокам исполняется более 35 лет, вопрос не только в том, смогут ли они вернуться. А также в том, хотят ли они вернуться. Если говорить о самом главном, то как долго они еще будут играть? Желание вернуться и продолжить играть не является само собой разумеющимся. Я думаю, в лиге много таких игроков, в этом году есть Копитар, который объявил о завершении карьеры, Патрис Бержерон сделал это несколько лет назад. В лиге существует множество подобных ситуаций, и я думаю, для команды важно правильно с ними справиться.

Именно это было решено в начале сезона: мы посмотрим на ситуацию в середине чемпионата во время олимпийского перерыва, а затем будем отталкиваться от этого.

И с моей точки зрения, мы с Джей Пи продолжаем диалог. Джино, и это его право, стал более открыто высказываться после того, как определился со своими планами перед перерывом, а затем и после его окончания. У меня нет с этим проблем. Думаю, с нашей точки зрения, общение с Джей Пи и Джино было очень прозрачным как в плане того, как мы хотим действовать дальше, так и в плане того, каким будет этот путь.

И я не думаю, что это пойдет на пользу Джино или «Питтсбургу», если мы будем все это публично озвучивать, хотя это может быть интересно публике. За исключением того, что сезон, который Джино проводит, просто потрясающий для 39-летнего.

Мы будем продолжать поддерживать связь с Джей Пи. А что касается остального, я думаю, это личное дело Джино. Он может говорить обо всем, о чем хочет», – сказал Дубас.

