  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Дубас о контракте Малкина: «Джино стал более открыто высказываться после того, как определился со своими планами. Это его право, у меня нет с этим проблем. Он икона франшизы»
16

Дубас о контракте Малкина: «Джино стал более открыто высказываться после того, как определился со своими планами. Это его право, у меня нет с этим проблем. Он икона франшизы»

Кайл Дубас высказался о будущем Евгения Малкина.

Президент «Питтсбурга» по хоккейным операциям Кайл Дубас высказался о будущем нападающего Евгения Малкина.

В нынешнем сезоне Малкин провел 46 матчей и набрал 47 (13+34) очков. Срок соглашения 39-летнего нападающего с «Пингвинс» с кэпхитом 6,1 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

– В начале сезона вы поднимали тему, что, возможно, во время олимпийского перерыва или около него состоится какой-то диалог. И если посмотреть на Евгения Малкина, на ситуацию в «Питтсбурге», как обстоят дела в этом плане?

– Да, я думаю, в начале сезона, когда мы разговаривали с Джей Пи Бэрри, агентом Джино, было ясно, учитывая возраст Джино, что мы должны решить этот вопрос наилучшим образом. Он икона франшизы, заслуживает самого уважительного отношения, и мы всегда будем стремиться к правильному решению.

И тогда было принято решение: есть перерыв в середине сезона, или после середины сезона, в феврале. Давайте посмотрим, как Джино будет себя чувствовать к тому моменту, посмотрим, как он будет играть.

Когда игрокам исполняется более 35 лет, вопрос не только в том, смогут ли они вернуться. А также в том, хотят ли они вернуться. Если говорить о самом главном, то как долго они еще будут играть? Желание вернуться и продолжить играть не является само собой разумеющимся. Я думаю, в лиге много таких игроков, в этом году есть Копитар, который объявил о завершении карьеры, Патрис Бержерон сделал это несколько лет назад. В лиге существует множество подобных ситуаций, и я думаю, для команды важно правильно с ними справиться. 

Именно это было решено в начале сезона: мы посмотрим на ситуацию в середине чемпионата во время олимпийского перерыва, а затем будем отталкиваться от этого.

И с моей точки зрения, мы с Джей Пи продолжаем диалог. Джино, и это его право, стал более открыто высказываться после того, как определился со своими планами перед перерывом, а затем и после его окончания. У меня нет с этим проблем. Думаю, с нашей точки зрения, общение с Джей Пи и Джино было очень прозрачным как в плане того, как мы хотим действовать дальше, так и в плане того, каким будет этот путь.

И я не думаю, что это пойдет на пользу Джино или «Питтсбургу», если мы будем все это публично озвучивать, хотя это может быть интересно публике. За исключением того, что сезон, который Джино проводит, просто потрясающий для 39-летнего.  

Мы будем продолжать поддерживать связь с Джей Пи. А что касается остального, я думаю, это личное дело Джино. Он может говорить обо всем, о чем хочет», – сказал Дубас. 

Малкин о новом контракте с «Питтсбургом»: «Агент сказал, что надо подождать до конца сезона. Я просто играю. Говорить с Дубасом – не моя задача»

Малкин отстранен лигой на 5 матчей – он ударил Далина клюшкой в голову!

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Питтсбурга»
logoЕвгений Малкин
logoПиттсбург
logoНХЛ
logoКайл Дубас
Джей Пи Бэрри
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Если я правильно понял его слова, то он не горит желаением продлевать Малкина и делает хорошую мину при плохой игре. Плюс есть ощущение, что и сам Малкин решил для себя, что если не продлят, то а) он завершит карьеру в Питтсбурге и уедет на родину и б) в следующем сезоне он будет играть за другую команду.
Ответ lazurant
Если я правильно понял его слова, то он не горит желаением продлевать Малкина и делает хорошую мину при плохой игре. Плюс есть ощущение, что и сам Малкин решил для себя, что если не продлят, то а) он завершит карьеру в Питтсбурге и уедет на родину и б) в следующем сезоне он будет играть за другую команду.
Малкин говорил что не поедет в КХЛ.
Ответ lazurant
Если я правильно понял его слова, то он не горит желаением продлевать Малкина и делает хорошую мину при плохой игре. Плюс есть ощущение, что и сам Малкин решил для себя, что если не продлят, то а) он завершит карьеру в Питтсбурге и уедет на родину и б) в следующем сезоне он будет играть за другую команду.
Такое же впечатление осталось от интервью
Кросби продавил контракт Летанга на 6 лет. Продавит и Малкина еще на сезончик!
Ответ Foreigner1985
Кросби продавил контракт Летанга на 6 лет. Продавит и Малкина еще на сезончик!
уже продавил один раз на 4 сезона, наверное хватить уже продавливать
Вообще странно, на годичный контракт в 4-5 лимонов он вполне наиграл. На рынке СА на эти деньги игрока такого уровня подписать сложно.
Видно, что Дубас ищет повод слить Малкина весь сезон, и тот, очень любезно, дал Дубасу такой повод свой дисквалификацией на ровном месте. Большая глупость от Малкина, учитывая его желание продлиться. Так-то, объективно, на 2-3 млн. для игры с краю 2-3 звена на 1 сезон вполне тянет, судя по этому сезону. Классный вариант, учитывая цены на рынке. Но эта глупость от него очередная...

Очень жаль будет, если на этом всё. Есть подозрение, что Малкин психанул, в т.ч. и из-за этого, что продлевать его не хотят никак, даже несмотря на игру в сезоне. Но это догадки
Комментарий удален модератором
Ответ DELETED_1117079921
Комментарий удален модератором
Странно. Малкин ударил Далина, а сотрясение у тебя
Когда говорят про подписывание за "минималку", все почему то забывают, что у того же Ови и в какой то степени у Малкина большая фан база, в том же киберспорте даже уже давно доплачивают в контракты и зарплаты игрокам, у которых прокачена медийка, т.к это и прокачивание команды и подогревание интереса к ней. Что говорить про большой спорт? Не думаете же вы, что Ови свой последний контракт на 9.5 миллионов, получил только за то что колотит шайбы? Сколько миллионов он ежегодно приносит своему клубу, это даже посчитать невозможно. Вспомним цену билетов на игры, где он должен был рекорд побить, и то что в каждой арене в которой он играет, толпы людей радуются когда он забивает, неважно в гостях он или дома.

Так что не говорите глупости, про минималку. Это ведь бизнес.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Малкин отстранен на 5 игр за удар Далина клюшкой по лицу. Из его зарплаты удержат 159 тысяч долларов
7 марта, 03:50Видео
Малкину предстоит слушание за удар клюшкой по лицу Далину
6 марта, 17:27Видео
Малкин был удален до конца матча с «Баффало» за удар Далина клюшкой по лицу. Эпизод произошел на 1-й минуте 2-го периода
6 марта, 03:34Видео
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. ЦСКА сыграет с «Сочи», «Ак Барс» против «Спартака», «Амур» проиграл «Барысу»
сегодня, 14:01
Ротенберг об Овечкине: «С Сашей общаемся достаточно часто. Обсуждали с ним упражнения, которые предлагал юным динамовским хоккеистам на мастер-классе в Петербурге»
13 минут назад
Рендулич пьяным сел в самолет, его не взяли на выезд «Шанхая» (Павел Лысенков)
27 минут назад
НХЛ. «Бостон» примет «Лос-Анджелес», «Каролина» – «Питтсбург», «Флорида» сыграет с «Детройтом», «Тампа» – с «Коламбусом», «Миннесота» против «Юты»
37 минут назад
Александр Кожевников: «Надоела КХЛ, судейство там безобразное. Решил отдохнуть от лиги, на рыбалочку езжу в Пензу, получаю удовольствие от пенсии»
57 минут назад
Владимир Крикунов: «Ротенберг возглавлял бы сборную России, если бы она играла на официальных турнирах. Любой тренер этого хочет. Плох солдат, который не мечтает стать генералом»
сегодня, 13:59
Задоров о драках вратарей в НХЛ: «Я олдскульный. Если кто-то лезет к голкиперу – защитник должен этому человеку оторвать голову. Вратарь не должен сам этим заниматься»
сегодня, 13:53
Ротенберг о работе менеджером СКА: «Не соглашусь с мнением, что я подавлял тренеров и мешал им. Вспомним и олимпийское золото России, и успехи клуба. Для победы важны все»
сегодня, 13:33
Кучеров, Маккиннон – кто еще? Вспомните пятерку лучших бомбардиров
сегодня, 13:30Тесты и игры
Арбитр Скугарев пожизненно отстранен от работы в хоккее. Он имитировал мастурбацию на фоне джерси СКА в комнате отдыха после матча ВХЛ
сегодня, 12:59Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Баландин: «Отсутствие Ларионова-младшего положительно влияет на СКА. Когда тренер берет сына в команду, это сложная ситуация. Отец не может быть объективным»
8 минут назад
Дэйли об Овечкине: «Хотим, чтобы Алекс играл в НХЛ столько, сколько он сам захочет»
сегодня, 13:41
«Трактор» и «Т-Банк» в театре показали матч с «Металлургом». Оркестр исполнил «Черно-белый Танкоград» в классической интерпретации
сегодня, 13:23Фото
Акользин об играх в Шанхае: «В Москве и Петербурге тоже много добрых людей, но в Китае с особенной теплотой относятся к иностранцам»
сегодня, 12:53
Андриевский после 0:3 от «Барыса»: «Если есть малейший шанс на плей-офф, надо бороться. Не все от нас зависит, но надо делать те вещи, на которые можем влиять»
сегодня, 12:46
Кравец после 3:0 с «Амуром»: «Хорошая коллективная победа. Сезон не закончен, надо играть до конца, профессионально подходить к делу»
сегодня, 12:38
Задоров о показателе полезности: «Серьезно к этому отношусь. В голове всегда слова Саттера, он ненавидел минусовых игроков. Для него плохо, если защитник по карьере «в минусе»
сегодня, 11:54
Панарин разделил 10-е место в истории НХЛ по очкам в овертаймах с Годро и Элиашем – по 37 баллов
сегодня, 11:16
Щитов про правило трех секунд: «Неоправданное и никчемное. Когда вернемся на международную арену, придется перестраиваться»
сегодня, 10:59
Пустозеров травмировал Денисенко на раскатке «Ак Барса» («Бизнес Online»)
сегодня, 09:55
Рекомендуем