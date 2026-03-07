  • Спортс
  • Депутат Журова о будущем Овечкина: «Нужно уходить на пике формы. Как в спорте, так и в балете, зрители не прощают, когда профессионал что-то не может выполнить на высоком уровне»
17

Депутат Журова о будущем Овечкина: «Нужно уходить на пике формы. Как в спорте, так и в балете, зрители не прощают, когда профессионал что-то не может выполнить на высоком уровне»

Журова высказалась о будущем Александра Овечкина.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о будущем нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

Срок соглашения 40-летнего форварда с кэпхитом 9,5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

Овечкин забросил 998 шайб в НХЛ с учетом плей-офф. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов).

«Сложно отвечать за Сашу, приедет ли он в Россию поиграть в КХЛ. Нужно, чтобы этот сезон закончился без травм, плюс он может установить второй рекорд в НХЛ. Необходимо еще это достижение Гретцки превзойти.

Но Овечкину уже 40 лет. Большой вопрос, захочет ли он дальше продолжать карьеру. Уже удивительно спортивное долголетие Овечкина, этому можно позавидовать. И захочет ли дальше Саша рисковать своим здоровьем? Может, после этого сезона он захочет остановиться и заняться чем-то другим. Вообще нужно уходить на пике формы.

Как в спорте, так и в балете, зрители не прощают, когда профессионал что-то не может выполнить на высоком уровне. Былыми заслугами ты не принесешь результат, если уже физически не тянешь.

Главное – как будет чувствовать себя Овечкин. Если он готов играть именно на высочайшем уровне в КХЛ, конечно, нужно вернуться, поиграть еще и принести пользу. Болельщики в любом случае будут всегда ждать от Овечкина потрясающей игры, а молодежь-то наступает на пятки», – сказала Журова.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
Александр Овечкин
Политика
Вашингтон
Светлана Журова
НХЛ
Уэйн Гретцки
Динамо Москва
КХЛ
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Если бы у нас депутаты вовремя уходили на пенсию или просто уходили, чтоб их потом не гнобили. Хотя возраст можно пенсионный повышать вам бесконечно, если захотите
Овечкин сам разберётся когда и куда ему уходить.
И точно без советов всяких Журовых, Терешковых и прочей нечисти.
Ответ Всё знаю
Овечкин сам разберётся когда и куда ему уходить. И точно без советов всяких Журовых, Терешковых и прочей нечисти.
Во во 👍🏻
Болельщики не прощают когда великие спортсмены становясь народными избранниками, принимают законы не улучшающие их жизнь а наоборот.
Ну вообще то пик формы давно уже пройден.
Саша играет до сих пор на своих уникальных снайперских скиллах, которые приносят результат и в его нынешнем физическом состоянии.
Да кто у этой дамы берет все эти интервью? Прям спец по всем спортивным вопросам, пусть на кресле своей посидит, хоть польза от этого какая то будет для «народа».
На пике, т.е лет в 27/30?🤣✌️😬
Хейтеры будут ненавидеть не зависимо от того, в каком пике он уйдет. Поклонники ему уже и так благодарны за те эмоции, которые удалось пережить
Ответ prince
Хейтеры будут ненавидеть не зависимо от того, в каком пике он уйдет. Поклонники ему уже и так благодарны за те эмоции, которые удалось пережить
Неудачники всегда будут хейтить тех, кто добился успехов и признания.
У Журовой сейчас пик формы, больше пельмений в голову за раз уже не сможет положить..
Судя по высказываниям Буровой, она на пике своей карьеры в Думе. Пора уходить.
На пике, это в 2017 году? Без кубка?
Рекомендуем