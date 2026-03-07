Депутат Журова о будущем Овечкина: «Нужно уходить на пике формы. Как в спорте, так и в балете, зрители не прощают, когда профессионал что-то не может выполнить на высоком уровне»

Журова высказалась о будущем Александра Овечкина.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о будущем нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

Срок соглашения 40-летнего форварда с кэпхитом 9,5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

Овечкин забросил 998 шайб в НХЛ с учетом плей-офф. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов).

«Сложно отвечать за Сашу, приедет ли он в Россию поиграть в КХЛ. Нужно, чтобы этот сезон закончился без травм, плюс он может установить второй рекорд в НХЛ. Необходимо еще это достижение Гретцки превзойти.

Но Овечкину уже 40 лет. Большой вопрос, захочет ли он дальше продолжать карьеру. Уже удивительно спортивное долголетие Овечкина, этому можно позавидовать. И захочет ли дальше Саша рисковать своим здоровьем? Может, после этого сезона он захочет остановиться и заняться чем-то другим. Вообще нужно уходить на пике формы.

Как в спорте, так и в балете, зрители не прощают, когда профессионал что-то не может выполнить на высоком уровне. Былыми заслугами ты не принесешь результат, если уже физически не тянешь.

Главное – как будет чувствовать себя Овечкин. Если он готов играть именно на высочайшем уровне в КХЛ, конечно, нужно вернуться, поиграть еще и принести пользу. Болельщики в любом случае будут всегда ждать от Овечкина потрясающей игры, а молодежь-то наступает на пятки», – сказала Журова.