Маккиннон – 4-й действующий игрок, сделавший по 60+ передач в 4+ сезонах подряд

Маккиннон сделал 60+ передач в 4-м сезоне подряд.

Форвард «Колорадо » Нэтан Маккиннон набрал 3 (1+2) очка в игре против «Далласа» (5:4 Б).

Всего на его счету теперь 103 (42+61) балла в 60 матчах нынешнего регулярного чемпионата НХЛ . Он достиг отметки 60 ассистов в 4-й регулярке подряд.

Маккиннон стал четвертым действующим игроком, сделавшим по 60 передач в четырех или более сезонах подряд.

Ранее это удалось Коннору Макдэвиду (10 сезонов с 2016/17 по 2025/26), Никите Кучерову (4 с 2022/23 по 2025/26) и Куинну Хьюзу (4 с 2021/22 по 2024/25).