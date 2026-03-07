3

Маккиннон – 4-й действующий игрок, сделавший по 60+ передач в 4+ сезонах подряд

Маккиннон сделал 60+ передач в 4-м сезоне подряд.

Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон набрал 3 (1+2) очка в игре против «Далласа» (5:4 Б). 

Всего на его счету теперь 103 (42+61) балла в 60 матчах нынешнего регулярного чемпионата НХЛ. Он достиг отметки 60 ассистов в 4-й регулярке подряд.

Маккиннон стал четвертым действующим игроком, сделавшим по 60 передач в четырех или более сезонах подряд.

Ранее это удалось Коннору Макдэвиду (10 сезонов с 2016/17 по 2025/26), Никите Кучерову (4 с 2022/23 по 2025/26) и Куинну Хьюзу (4 с 2021/22 по 2024/25).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
Хьюзу осталось немного до 60 и в этом сезоне. Сейчас у него 56 передач.
Макдевид 10 сезонов🔥🔥🔥
Рубрика: «а что если»

А что, если бы Кучеров не получил ту жесткую травму, из-за которой не доиграл 1 сезон (частично пандемия), пропустил целый 2ой сезон, и 3ий начал с середины

Было бы 7-8 сезонов с 60+
Очков 170-190 минимум не добрал с этих 3х сезонов

Но, спорт вещь не предсказуемая, никто от травм не застрахован.
