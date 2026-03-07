Пономарев о поражении от «Сочи»: «Не смогли с первых секунд нажать педаль в полный газ, это немного подкосило. Хочется извиниться перед болельщиками после такой игры»
Пономарев о поражении от «Сочи»: хочется извиниться перед болельщиками.
Нападающий «Авангарда» Василий Пономарев высказался о поражении от «Сочи» (1:3).
«Хочется извиниться перед болельщиками после такой игры. Был не простой для нас выезд, две первые игры достаточно сильно в физическом и эмоционально плане нас под измотали.
К сожалению, не смогли с первых секунд нажать педаль в полный газ и это немного подкосило. Точно могу сказать, что команда билась до самого конца, и даже когда казалось, что уже ничего не изменить, внутри коллектива была вера в себя и в партнера. Спасибо за вашу поддержку», – написал Пономарев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Василия Пономарева
