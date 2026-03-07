«Рейнджерс» обменяли 16-го номера драфта НХЛ-2021 Отманна в «Калгари» на 19-летнего форварда Батталью

«Рейнджерс» обменяли 16-го номера драфта-2021 Бреннана Отманна в «Калгари».

«Рейнджерс » обменяли 16-го номера драфта-2021 Бреннана Отманна в «Калгари » перед дедлайном в НХЛ.

Клуб из Нью-Йорка получил 19-летнего форварда Джейкоба Батталью, выбранного на драфте-2024 под общим 62-м номером во 2-м раунде.

23-летний Отманн провел 17 матчей в НХЛ в текущем сезоне и набрал 1 (1+0) очко, забив свой первый гол в лиге.

В АХЛ у него 26 игр за «Хартфорд » и 16 (8+8) очков при 49 минутах штрафа. Этот сезон – последний для нападающего по контракту новичка.

Батталья выступает в юниорской лиге Онтарио. В сезоне у него 59 игр за «Кингстон» и «Флинт», в которых набрал 43 (26+17) очка.