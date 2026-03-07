«Рейнджерс» обменяли 16-го номера драфта НХЛ-2021 Отманна в «Калгари» на 19-летнего форварда Батталью
«Рейнджерс» обменяли 16-го номера драфта-2021 Бреннана Отманна в «Калгари».
«Рейнджерс» обменяли 16-го номера драфта-2021 Бреннана Отманна в «Калгари» перед дедлайном в НХЛ.
Клуб из Нью-Йорка получил 19-летнего форварда Джейкоба Батталью, выбранного на драфте-2024 под общим 62-м номером во 2-м раунде.
23-летний Отманн провел 17 матчей в НХЛ в текущем сезоне и набрал 1 (1+0) очко, забив свой первый гол в лиге.
В АХЛ у него 26 игр за «Хартфорд» и 16 (8+8) очков при 49 минутах штрафа. Этот сезон – последний для нападающего по контракту новичка.
Батталья выступает в юниорской лиге Онтарио. В сезоне у него 59 игр за «Кингстон» и «Флинт», в которых набрал 43 (26+17) очка.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Калгари»
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
когда такие трейды, они правда расчитывают, что кто-то заиграет? или зачем?
когда такие трейды, они правда расчитывают, что кто-то заиграет? или зачем?
Ну а вдруг? И не забываем есть ещё интересы фарма. Туда тоже игроки как-бы нужны.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем