НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Бостону», «Рейнджерс» уступили «Нью-Джерси», «Тампа» победила «Торонто», «Айлендерс» одолели «Сан-Хосе»
В регулярном чемпионате НХЛ состоялись очередные матчи.
В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» уступил «Бостону» (1:3), «Рейнджерс» проиграли «Нью-Джерси» (3:6), «Филадельфия» одолела «Питтсбург» (4:3 Б), «Тампа» победила «Торонто» (5:2), «Айлендерс» справились с «Сан-Хосе» (2:1 ОТ).
НХЛ
Регулярный чемпионат
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Если Овечкин сегодня забьет, то он порвётся по заводскому шву и стартанет с Байконура в сторону Марса
Харт ему не дадут, поэтому нужно забрать свой заслуженный Арт
Если 34-й и 88-й не дураки, то они оба обязаны запрашивать обмен оттуда. Иначе так и будут в лучшем случае вылетать в первых двух раундах.