365

НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Бостону», «Рейнджерс» уступили «Нью-Джерси», «Тампа» победила «Торонто», «Айлендерс» одолели «Сан-Хосе»

В регулярном чемпионате НХЛ состоялись очередные матчи.

В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» уступил «Бостону» (1:3), «Рейнджерс» проиграли «Нью-Джерси» (3:6), «Филадельфия» одолела «Питтсбург» (4:3 Б), «Тампа» победила «Торонто» (5:2), «Айлендерс» справились с «Сан-Хосе» (2:1 ОТ). 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Куча с 100! Болелы молний с победой!
Казаху ниже совсем плохо.
Если Овечкин сегодня забьет, то он порвётся по заводскому шву и стартанет с Байконура в сторону Марса
Ответ TurboX
Казаху ниже совсем плохо. Если Овечкин сегодня забьет, то он порвётся по заводскому шву и стартанет с Байконура в сторону Марса
Комментарий скрыт
Ответ Sonnyanderson
Комментарий скрыт
Я видел Кросби на Олимпиаде)
3 передача Куча, грех Торонтовку не вынести ))
Жалкая игра Вашингтона😏😒
Арвидссон зарабатывает на новый контракт) В порядке в последних играх..
Ответ Коршунов-73
Арвидссон зарабатывает на новый контракт) В порядке в последних играх..
да он как-то реанимировался в Бостоне, брали то его как сбитого летчика из третьего звена. Обычно такие потом скитаются и играют за еду.
Ответ серый серый волк
да он как-то реанимировался в Бостоне, брали то его как сбитого летчика из третьего звена. Обычно такие потом скитаются и играют за еду.
Ну да, так и есть. Суини правда хотел спихнуть его в дэдлайн. Но не смог..
3 очка за период от Никитоса , гений
Ответ Александр Борисов
3 очка за период от Никитоса , гений
ага, распсиховался че то
Ответ fedosss08
ага, распсиховался че то
Сотку пробьет сегодня , если Купер снова не посадит на весь третий период как он весь сезон делает при сделанном счете
Меня порождает на сколько легко и непринужденно Никита исполняет сложные технические действия.
Ответ oleg777
Меня порождает на сколько легко и непринужденно Никита исполняет сложные технические действия.
Так ему дано.
Фанаты бегунков приуныли, Куч за один матч отыграл половину отрыва
Ответ TurboX
Фанаты бегунков приуныли, Куч за один матч отыграл половину отрыва
Да не нужна ему эта погоня. Это нам она нужна. А Никите кубок нужен
Ответ D1MoNchik
Да не нужна ему эта погоня. Это нам она нужна. А Никите кубок нужен
У любого спортсмена есть амбиции.
Харт ему не дадут, поэтому нужно забрать свой заслуженный Арт
Мдаааа, в какую же помойку после ухода Марнера превратилось Торонто!
Если 34-й и 88-й не дураки, то они оба обязаны запрашивать обмен оттуда. Иначе так и будут в лучшем случае вылетать в первых двух раундах.
Рад за Скори Перри, он опять забил за Тампу ⚡⚡⚡
