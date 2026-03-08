НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Бостону», «Рейнджерс» уступили «Нью-Джерси», «Тампа» победила «Торонто», «Айлендерс» одолели «Сан-Хосе»

В регулярном чемпионате НХЛ состоялись очередные матчи.

В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон » уступил «Бостону » (1:3), «Рейнджерс » проиграли «Нью-Джерси » (3:6), «Филадельфия» одолела «Питтсбург » (4:3 Б), «Тампа» победила «Торонто» (5:2), «Айлендерс» справились с «Сан-Хосе» (2:1 ОТ).

НХЛ

Регулярный чемпионат

Календарь НХЛ

Статистика НХЛ

Турнирная таблица НХЛ