Тренер «Сочи» Михайлов о 3:1 с «Авангардом»: «Хорошие победы над серьезными соперниками говорят, что ребята умеют играть в хоккей, у команды есть потенциал»
Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов высказался о победе над «Авангардом» (3:1).
«Соперник очень мощный, это мастеровитая и системная команда. С первых минут мы вошли в игру, ребята не уступали в единоборствах, играли надежно, строго, самоотверженно, было 29 блокированных бросков. Отсюда и победа.
В сезоне у нас были хорошие матчи. Системность за день не строится, неудачные игры бывают почти у всех команд. Но хорошие победы над серьезными соперниками говорят о том, что ребята умеют играть в хоккей, у нас есть мастера, у команды есть потенциал», – сказал Михайлов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
я извиняюсь, а что мешает вам играть такиногда,и что вы носитесь с этим потенциалом,кто он,откуда.
