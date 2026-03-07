Тренер «Сочи» Михайлов о 3:1 с «Авангардом»: «Хорошие победы над серьезными соперниками говорят, что ребята умеют играть в хоккей, у команды есть потенциал»

Михайлов высказался о победе «Сочи» над «Авангардом».

Главный тренер «Сочи » Дмитрий Михайлов высказался о победе над «Авангардом » (3:1).

«Соперник очень мощный, это мастеровитая и системная команда. С первых минут мы вошли в игру, ребята не уступали в единоборствах, играли надежно, строго, самоотверженно, было 29 блокированных бросков. Отсюда и победа.

В сезоне у нас были хорошие матчи. Системность за день не строится, неудачные игры бывают почти у всех команд. Но хорошие победы над серьезными соперниками говорят о том, что ребята умеют играть в хоккей, у нас есть мастера, у команды есть потенциал», – сказал Михайлов.