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    Александр Гуськов: «В серии «Авангарда» и «СЮ» возможны 7 матчей»

    Теги Авангард Салават Юлаев Александр Гуськов КХЛ

    Заслуженный мастер спорта Александр Гуськов поделился мнением о первых матчах 1/4 финала Восточной конференции между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» (счет в серии – 1:1).

    «Судя по первым двум играм, семь матчей в этой серии возможны. Но если от «Салавата» я ожидал такого количества заброшенных шайб, то прыть «Авангарда» удивила.

    Уфимцы играют в открытый хоккей, и этот хоккей порой команде мешает добиваться результата. Сейчас «Авангард» почувствовал, что может реализовывать свои моменты. Так что я бы не назвал сейчас фаворита в этой серии.

    Не думаю, что только из-за ошибок вратарей в этой серии такое количество заброшенных шайб. Да, в некоторых моментах голкиперы могли выручать свою команду, но в большей степени голы были забиты за счет мастерства полевых игроков», – сказал Гуськов.

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