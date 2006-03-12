Вячеслав Быков: «Знарку надо прислушаться к себе и принимать решение о работе в сборной после отпуска»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о возможности продолжения работы в национальной команде Олегом Знарком.
– Вспоминая Олимпиаду, вам понравилась игра звена Никита Гусев – Павел Дацюк – Кирилл Капризов?
– Тройка получилась очень интересная. Олег Знарок – молодец, что поставил дядьку с двумя талантливыми ребятами. Это советско-русская манера. Я помню, как Виктор Васильевич Тихонов меня и Мишу Васильева на нашем первом чемпионате мира поставил к Александру Мальцеву. И это был его последний такой турнир, а наш – первый.
Это наша советская школа. Поэтому Олег – молодец, что создал такое звено.
– А вам финал с немцами по драматизму не напомнил Квебек?
– Было такое. Где-то схожий сюжет. Волшебное спасение, овертайм, большинство, разящий щелчок. И тоже надо было найти правильные сочетания звеньев. Мы ведь с Захаркиным тогда выпустили на лед только нападающих. Олег сделал ставку на звено Дацюка, а они всю Олимпиаду создавали хорошие моменты, раскачивали чужую оборону.
– Сейчас Олег Знарок думает: уйти победителем или остаться после чемпионата мира. Что вы ему скажете в такой момент? Какой дадите совет?
– У человека всегда должна быть мотивация. Если ее нет, то будет сложно. А если остались мотивация и желание заниматься этим делом, то почему нет? Надо продолжать. Так что надо прислушаться к себе.
– Усталость может влиять на мотивацию.
– Это пройдет после отпуска. Тогда и надо принимать решение, – сказал Быков.