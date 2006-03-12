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    Вячеслав Быков: «Знарку надо прислушаться к себе и принимать решение о работе в сборной после отпуска»

    Теги сборная России Вячеслав Быков Олег Знарок олимпийский хоккейный турнир

    Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о возможности продолжения работы в национальной команде Олегом Знарком. 

    – Вспоминая Олимпиаду, вам понравилась игра звена Никита Гусев – Павел Дацюк – Кирилл Капризов?

    – Тройка получилась очень интересная. Олег Знарок – молодец, что поставил дядьку с двумя талантливыми ребятами. Это советско-русская манера. Я помню, как Виктор Васильевич Тихонов меня и Мишу Васильева на нашем первом чемпионате мира поставил к Александру Мальцеву. И это был его последний такой турнир, а наш – первый.

    Это наша советская школа. Поэтому Олег – молодец, что создал такое звено. 

    – А вам финал с немцами по драматизму не напомнил Квебек?

    – Было такое. Где-то схожий сюжет. Волшебное спасение, овертайм, большинство, разящий щелчок. И тоже надо было найти правильные сочетания звеньев. Мы ведь с Захаркиным тогда выпустили на лед только нападающих. Олег сделал ставку на звено Дацюка, а они всю Олимпиаду создавали хорошие моменты, раскачивали чужую оборону. 

    – Сейчас Олег Знарок думает: уйти победителем или остаться после чемпионата мира. Что вы ему скажете в такой момент? Какой дадите совет?

    – У человека всегда должна быть мотивация. Если ее нет, то будет сложно. А если остались мотивация и желание заниматься этим делом, то почему нет? Надо продолжать. Так что надо прислушаться к себе.

    – Усталость может влиять на мотивацию.

    – Это пройдет после отпуска. Тогда и надо принимать решение, – сказал Быков. 

    Знарка хотят оставить в сборной еще на четыре года. Не надо

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