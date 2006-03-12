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    Александр Георгиев: «Молодому игроку всегда требуется удача, чтобы попасть на следующий уровень»

    Теги Рейнджерс НХЛ ТПС Александр Георгиев

    Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев рассказал, что молодому хоккеисту нужна удача для перехода на следующий этап карьеры.

    «Я считаю, чтобы молодому игроку попасть на следующий уровень, всегда требуется удача и стечение обстоятельств.

    Так было в ТПС, где я в первом сезоне играл за молодежную команду, но когда у главной дела пошли плохо, они стали доверять молодым ребятам.

    У второго вратаря была плохая статистика. Сложились обстоятельства. и у меня получилось там дебютировать.

    То же самое здесь. Травмировался второй вратарь, началась перестройка, доверяют молодежи. Удача нужна всегда».

    Родился я действительно в Болгарии. У меня отец болгарин, а мама русская. Когда мне было около года мы переехали в Москву, меня записали в детский сад, потому в школу. Так что детство мое прошло именно там.

    У каждого свой путь. Я очень рад, что мне представился шанс в 18 лет попасть в ТПС.Я зацепился за него и очень благодарен, что в меня поверили в этой организации. Я ей очень многим обязан..

    Я не из деревни приехал. Нью-Йорк похож на другие мегаполисы, но в то же время очень своеобразный город.

    Чувствую себя здесь как в фильмах, которые смотрел в детстве. Все эти лестницы на зданиях, старые дома, небоскребы.

    И очень мультинациональный город, конечно. Смотришь по сторонам на улицах и видишь людей из всех, наверное, уголков мира», – сказал Георгиев.

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