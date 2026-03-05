Защитник «Динамо» Сергеев дисквалифицирован на 3 матча. Он сбил арбитра с ног в борьбе за шайбу после вбрасывания
Защитник «Динамо» Сергеев дисквалифицирован на 3 матча за подножку арбитру.
Защитник московского «Динамо» Артем Сергеев дисквалифицирован на три игры Фонбет Чемпионата КХЛ.
Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча между «Динамо» и «Автомобилистом» (0:4).
На отметке 13:34 после вбрасывания защитник в борьбе за шайбу сбил с ног линейного арбитра Дмитрия Шишло. В итоге Сергеев получил дисциплинарный штраф до конца матча.
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника московского «Динамо» Артема Сергеева по п. 1.27 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи), дисквалифицировать его на три матча и подвергнуть денежному штрафу», – говорится на сайте лиги.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Тому арбитру, который решил в статую сыграть🤣
Тому арбитру, который решил в статую сыграть🤣
Сергееву лучи добра, матрасам - отсыхать на солнышке.