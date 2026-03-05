  • Спортс
  • Защитник «Динамо» Сергеев дисквалифицирован на 3 матча. Он сбил арбитра с ног в борьбе за шайбу после вбрасывания
Защитник «Динамо» Сергеев дисквалифицирован на 3 матча. Он сбил арбитра с ног в борьбе за шайбу после вбрасывания

Защитник московского «Динамо» Артем Сергеев дисквалифицирован на три игры Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча между «Динамо» и «Автомобилистом» (0:4).

На отметке 13:34 после вбрасывания защитник в борьбе за шайбу сбил с ног линейного арбитра Дмитрия Шишло. В итоге Сергеев получил дисциплинарный штраф до конца матча.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника московского «Динамо» Артема Сергеева по п. 1.27 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи), дисквалифицировать его на три матча и подвергнуть денежному штрафу», – говорится на сайте лиги.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Вбросил, стоит клювом щелкает. Всегда же пытаются отъехать быстрее, чтобы не мешать игре, а этот как будто ждал, что его сбить должны…
Очевидно, что Сергеев сделал это ненамеренно. Мало того, что до конца игры, так еще и три матча дисквы!! Жесть! Долбанулись судейки!
Ответ Александр Агафонов_1117094435
Очевидно, что Сергеев сделал это ненамеренно. Мало того, что до конца игры, так еще и три матча дисквы!! Жесть! Долбанулись судейки!
Ща лысый в судейской расскажет, что Сергеев вообще травму хотел нанести арбитру🤣
Тому арбитру, который решил в статую сыграть🤣
Ответ Александр Агафонов_1117094435
Очевидно, что Сергеев сделал это ненамеренно. Мало того, что до конца игры, так еще и три матча дисквы!! Жесть! Долбанулись судейки!
Ща лысый в судейской расскажет, что Сергеев вообще травму хотел нанести арбитру🤣
Тому арбитру, который решил в статую сыграть🤣
Моразм всё крепчает, создал помеху для продолжения игры и ещё виноватого нашли и почему за один проступок два наказания: три игры и штраф!
Ответ Сергеич 56
Моразм всё крепчает, создал помеху для продолжения игры и ещё виноватого нашли и почему за один проступок два наказания: три игры и штраф!
Три, три наказания: удаление до конца матча, штраф, пропуск последующих 3х. игр.
Ответ heivani
Три, три наказания: удаление до конца матча, штраф, пропуск последующих 3х. игр.
Совершенно верно, это я ещё удаление до конца игры не посчитал.
Если бы играл СКА, то судья получил бы 2 минуты штрафа за блокировку игрока
Шиза какая-то
Не, ну это цирк, конечно...
Надо было еще клюшкой добавить, для ума.
Сергееву лучи добра, матрасам - отсыхать на солнышке.
Если б он в игре так противнику сделал то получил бы 5+20 . Задняя подножка. А против судьи тем более нельзя. Комментаторы тут либо слепые либо правил на знают либо безбаш фанаты Динамо. Я тоже фан Динамо но признаю ошибки своих игроков, особенно умиляют комменты- судья не отпрыгнул и стоял! Вы че, прикалываетесь??
Судья полный шишло, конечно!
