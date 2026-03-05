Защитник «Динамо» Сергеев дисквалифицирован на 3 матча. Он сбил арбитра с ног в борьбе за шайбу после вбрасывания

Защитник «Динамо» Сергеев дисквалифицирован на 3 матча за подножку арбитру.

Защитник московского «Динамо» Артем Сергеев дисквалифицирован на три игры Фонбет Чемпионата КХЛ.

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча между «Динамо» и «Автомобилистом» (0:4).

На отметке 13:34 после вбрасывания защитник в борьбе за шайбу сбил с ног линейного арбитра Дмитрия Шишло. В итоге Сергеев получил дисциплинарный штраф до конца матча .

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника московского «Динамо » Артема Сергеева по п. 1.27 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи), дисквалифицировать его на три матча и подвергнуть денежному штрафу», – говорится на сайте лиги.