НХЛ. Дадонов забросил 11-ю шайбу и набрал 30-е очко в сезоне

Форвард «Флориды» Евгений Дадонов забросил победную шайбу в матче с (4:1) и стал его первой звездой.

Она стала для российского нападающего 11-й в нынешнем сезоне .

Всего на его счету стало 30 (11+19) очков в 40 матчах сезона.