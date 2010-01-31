Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    НХЛ. Дадонов забросил 11-ю шайбу и набрал 30-е очко в сезоне

    Теги Айлендерс Флорида Евгений Дадонов НХЛ

    Форвард «Флориды» Евгений Дадонов забросил победную шайбу в матче с «Айлендерс» (4:1) и стал его первой звездой. 

    Она стала для российского нападающего 11-й в нынешнем сезоне НХЛ

    Всего на его счету стало 30 (11+19) очков в 40 матчах сезона. 

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться