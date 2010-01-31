НХЛ. Дадонов забросил 11-ю шайбу и набрал 30-е очко в сезоне

Форвард «Флориды» Евгений Дадонов забросил победную шайбу в матче с «Айлендерс» (4:1) и стал его первой звездой.
Она стала для российского нападающего 11-й в нынешнем сезоне НХЛ.
Всего на его счету стало 30 (11+19) очков в 40 матчах сезона.
Форвард «Флориды» Евгений Дадонов забросил победную шайбу в матче с «Айлендерс» (4:1) и стал его первой звездой.
Она стала для российского нападающего 11-й в нынешнем сезоне НХЛ.
Всего на его счету стало 30 (11+19) очков в 40 матчах сезона.
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