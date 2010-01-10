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    МЧМ-2018. Девушки. Россия проиграла Швеции, Канада пропустила 6 шайб от США

    Теги результаты женский хоккей юниорская сборная России жен юниорский чемпионат мира жен

    В подмосковном Дмитрове продолжается молодежный чемпионат мира по хоккею среди девушек до 18 лет.

    МЧМ-2018

    Группа A

    Канада – США – 2:6 (1:1, 0:4, 1:1)

    Россия – Швеция – 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

    Положение команд: США – 8 (3), Швеция – 4 (3), Россия – 3 (3), Канада – 3 (3).

    Группа B

    Швейцария – Германия – 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

    Чехия – Финляндия – 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

    Положение команд: Чехия – 7 (3), Финляндия – 6 (3), Германия – 5 (3), Швейцария – 0 (3).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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