Джим Рутерфорд: «Если в ближайшее время «Питтсбург» не заиграет лучше, не исключаю возможности большого обмена»
Генеральный менеджер «Питтсбурга» Джим Рутерфорд заявил, что не исключает перестановок в составе команды.
«Мы подошли к критической отметке, когда нужно определяться, нужно нам встряхивать команду или нет.
Возможна ли какая-то большая сделка, чтобы обеспечить этот эффект? Да.
Сейчас мы движемся в неправильном направлении. Нужно очень пристально наблюдать за ситуацией.
Я не хочу говорить о каких-то списках, не хочу говорить, что мы обязательно должны встряхнуть команду. Мы достаточно хороши для того, чтобы играть лучше, чем сейчас. Надеюсь, что так оно и будет в ближайшее время. Если же нет, то я не исключаю возможности большого обмена.
Нам нужна большая глубина в центре, мы хотим больше голов. У нас есть некоторые игроки, которые могут забивать больше, чем сейчас. Это может быть тем направлением, которое мы будем рассматривать», – сказал Рутерфорд.
«Питтсбург» проиграл 4 из 5 последних матчей и сейчас находится вне зоны плей-офф.
Отметим, что с 19 по 27 декабря в НХЛ будет действовать рождественский мораторий на обмены.
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