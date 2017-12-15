Джим Рутерфорд: «Если в ближайшее время «Питтсбург» не заиграет лучше, не исключаю возможности большого обмена»

Генеральный менеджер Джим Рутерфорд заявил, что не исключает перестановок в составе команды.

«Мы подошли к критической отметке, когда нужно определяться, нужно нам встряхивать команду или нет.

Возможна ли какая-то большая сделка, чтобы обеспечить этот эффект? Да.

Сейчас мы движемся в неправильном направлении. Нужно очень пристально наблюдать за ситуацией.

Я не хочу говорить о каких-то списках, не хочу говорить, что мы обязательно должны встряхнуть команду. Мы достаточно хороши для того, чтобы играть лучше, чем сейчас. Надеюсь, что так оно и будет в ближайшее время. Если же нет, то я не исключаю возможности большого обмена.

Нам нужна большая глубина в центре, мы хотим больше голов. У нас есть некоторые игроки, которые могут забивать больше, чем сейчас. Это может быть тем направлением, которое мы будем рассматривать», – сказал Рутерфорд.

«Питтсбург» проиграл 4 из 5 последних матчей и сейчас находится вне зоны плей-офф.

Отметим, что с 19 по 27 декабря в НХЛ будет действовать рождественский мораторий на обмены.