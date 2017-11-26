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    Sports.ru

    Сегодня НХЛ исполняется 100 лет

    Теги Кубок Стэнли НХЛ

    Сегодня НХЛ исполняется 100 лет. 

    Лига была основана 26 ноября 1917 года и стала преемницей Национальной Хоккейной Ассоциации, существовавшей с 1910 года.

    Начиная с 1926 года, НХЛ стала единственной лигой, чьи клубы имеют право оспаривать Кубок Стэнли. 

    В первом сезоне лиги-1917/18 выступали 4 команды, представляющие 3 канадских города – Монреаль, Торонто и Оттаву. Сейчас в НХЛ 31 команда, из которых 7 представляют Канаду и 24 – США. 

    Первый матч в истории лиги был проведен 19 декабря 1917 года между «Оттавой» и «Монреалем».

    16 декабря текущего года «Сенаторс» и «Канадиенс» проведут матч на открытом воздухе в честь 100-летнего юбилея лиги. 

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