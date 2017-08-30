Рене Фазель об участии НХЛ в Олимпиаде: «Для этого должно произойти чудо»

Президент ИИХФ Рене Фазель высказался о возможности участия игроков в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

«Для этого должно произойти чудо. После принятого решения должно случиться что-то особенное.

Любой игрок НХЛ, который хотел бы поехать на Олимпиаду, должен до 1 октября попасть в расширенный список для тестирования ВАДА.

Профсоюз изучает, возможно ли участие отдельных игроков с юридической точки зрения. Решение лиги – это решение владельцев, поэтому есть определенные вопросы. Комиссионер НХЛ совершенно ясно сказал, что игроки не будут участвовать. Я точно не знаю всех нюансов, но наша дверь в любом случае будет широко открыта», – сказал Фазель.