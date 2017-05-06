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    ЧМ-2017. Общая посещаемость турнира ожидается на уровне 600-700 тысяч зрителей

    Теги болельщики ЧМ-2015 ЧМ-2016 ЧМ-2017

    Ожидаемая посещаемость матчей ЧМ-2017 составит 600-700 тысяч человек, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов турнира.

    «Порядка 600-700 тысяч болельщиков придут посмотреть встречи мирового первенства», – говорится в сообщении.

    Отметим, что заявленный уровень меньше рекорда посещаемости ЧМ, установленного в Чехии в 2015 году, когда на все матчи пришли в общей сложности 741 690 болельщиков. 

    На прошлом ЧМ в Москве и Санкт-Петербурге общая посещаемость составила 417 414 человек.

    ЧМ-2017 проходит в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.

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