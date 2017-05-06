Ожидаемая посещаемость матчей составит 600-700 тысяч человек, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов турнира.

«Порядка 600-700 тысяч болельщиков придут посмотреть встречи мирового первенства», – говорится в сообщении.

Отметим, что заявленный уровень меньше рекорда посещаемости ЧМ, установленного в Чехии в 2015 году, когда на все матчи пришли в общей сложности 741 690 болельщиков.

На прошлом ЧМ в Москве и Санкт-Петербурге общая посещаемость составила 417 414 человек.

ЧМ-2017 проходит в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.