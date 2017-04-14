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    Александр Овечкин: «После первого периода у «Вашингтона» не было никакой паники»

    Теги Торонто Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал победу над «Торонто» (3:2 ОТ) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли. 

    По ходу первого периода «Кэпиталс» уступали в счете 0:2. 

    «Сложно сказать, что там было. Может быть, мы слишком нервничали, может быть, ощущали давление. Когда они забили, мы все сказали друг другу: «Надо успокоиться и играть в наш хоккей».

    После первого периода у нас не были никакой паники. Мы понимали, что у нас еще есть время. Хорошо, что мы забили первый гол. Он был очень важен. Мы работали и победили в овертайме», – сказал Овечкин.

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