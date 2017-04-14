Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал победу над «Торонто» (3:2 ОТ) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

По ходу первого периода «Кэпиталс» уступали в счете 0:2.

«Сложно сказать, что там было. Может быть, мы слишком нервничали, может быть, ощущали давление. Когда они забили, мы все сказали друг другу: «Надо успокоиться и играть в наш хоккей».

После первого периода у нас не были никакой паники. Мы понимали, что у нас еще есть время. Хорошо, что мы забили первый гол. Он был очень важен. Мы работали и победили в овертайме», – сказал Овечкин.