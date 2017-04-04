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    Сидни Кросби: «Некоторые ребята говорят, что все равно поедут на Олимпиаду. Не уверен, что готов пойти на такое»

    Теги Питтсбург Сидни Кросби НХЛ олимпийский хоккейный турнир

    Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби высказался по поводу решения НХЛ запретить игрокам лиги поехать на Олимпиаду-2018.

    «Я разочарован. Думаю, когда слышишь о переговорах и тому подобных вещах, то надеешься, что решение найдется. К сожалению, это не так.

    Могу ли я поехать на Олимпиаду? Если честно, я о ней пока даже не думал.

    Конечно, это сложная ситуация. Знаю, что некоторые ребята говорили, что все равно поедут. Но я пока не уверен, что готов пойти на такое», – заявил Кросби.

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