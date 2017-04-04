Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби высказался по поводу решения НХЛ запретить игрокам лиги поехать на Олимпиаду-2018.

«Я разочарован. Думаю, когда слышишь о переговорах и тому подобных вещах, то надеешься, что решение найдется. К сожалению, это не так.

Могу ли я поехать на Олимпиаду? Если честно, я о ней пока даже не думал.

Конечно, это сложная ситуация. Знаю, что некоторые ребята говорили, что все равно поедут. Но я пока не уверен, что готов пойти на такое», – заявил Кросби.