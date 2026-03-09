Лишка о сравнениях Козырева и Гвардиолы: «В их работе можно увидеть похожие черты. Я болею за «МЮ» – пришел Кэррик, и стало немножко лучше»

Адам Лишка: в работе Козырева и Гвардиолы есть общие черты.

Нападающий «Северстали » Адам Лишка сравнил работу главного тренера команды Андрея Козырева и Пепа Гваридолы, возглавляющего футбольный «Манчестер Сити ».

– Козырева часто сравнивают с главным тренером «Манчестер Сити» Пепом Гвардиолой. Вы согласны с таким сравнением?

– Я никогда не играл под руководством Гвардиолы, но, наверное, да, в их работе можно увидеть похожие черты. Мне нравится, как мы тренируемся, чему уделяется особое внимание. Мне приятно находиться в этой команде!

– А вы сами следите за футболом? За кого болеете?

– Я слежу в основном за английской Премьер-лигой. И болею за «Манчестер Юнайтед ».

– Благодаря Майклу Кэррику у вашей любимой команды сейчас началось хорошее время. Поздравляю!

– Спасибо! Да, Кэррик приехал в «МЮ», и стало немножко лучше! Хорошо, если бы и дальше все так получалось, – сказал Лишка.