  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Лишка о сравнениях Козырева и Гвардиолы: «В их работе можно увидеть похожие черты. Я болею за «МЮ» – пришел Кэррик, и стало немножко лучше»
6

Лишка о сравнениях Козырева и Гвардиолы: «В их работе можно увидеть похожие черты. Я болею за «МЮ» – пришел Кэррик, и стало немножко лучше»

Адам Лишка: в работе Козырева и Гвардиолы есть общие черты.

Нападающий «Северстали» Адам Лишка сравнил работу главного тренера команды Андрея Козырева и Пепа Гваридолы, возглавляющего футбольный «Манчестер Сити».

– Козырева часто сравнивают с главным тренером «Манчестер Сити» Пепом Гвардиолой. Вы согласны с таким сравнением?

– Я никогда не играл под руководством Гвардиолы, но, наверное, да, в их работе можно увидеть похожие черты. Мне нравится, как мы тренируемся, чему уделяется особое внимание. Мне приятно находиться в этой команде!

– А вы сами следите за футболом? За кого болеете?

– Я слежу в основном за английской Премьер-лигой. И болею за «Манчестер Юнайтед».

– Благодаря Майклу Кэррику у вашей любимой команды сейчас началось хорошее время. Поздравляю!

– Спасибо! Да, Кэррик приехал в «МЮ», и стало немножко лучше! Хорошо, если бы и дальше все так получалось, – сказал Лишка.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
logoСеверсталь
logoАдам Лишка
logoАндрей Козырев
logoКХЛ
logoМайкл Кэррик
logoПеп Гвардиола
logoМанчестер Сити
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoСоветский спорт
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Я думал про Мишу
Ответ London-D
Я думал про Мишу
Да да да)
немного лучше стало ? Я бы сказал намного лучше !
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Владислав Третьяк: «Сейчас подаем бумаги, чтобы нас включили в календарь IIHF. Если нет – будем судиться, пора действовать. У них один аргумент – безопасность. У нас самое безопасное место»
13 минут назад
КХЛ. «Адмирал» проиграл «Барысу»
24 минуты назад
Минспорта и ФХР готовят иск в CAS о допуске российских хоккеистов, заявил Дегтярев: «Уверен, исход будет положительным. Будем двигаться проактивно»
31 минуту назад
Аркадий Ротенберг о переизбрании Третьяка: «Результаты все положительные. Все идет к тому, что будем выступать на международных турнирах под флагом и гимном»
49 минут назад
Третьяк о переизбрании президентом ФХР: «Первая задача – вернуться в международную хоккейную семью. Как сказал президент, нам нужны победы, нужно объединять россиян»
сегодня, 10:46
Денис Архипов: «Раньше я прилетал в Америку и понимал, что я в другой, более развитой стране. Сейчас в США будто жизнь стала хуже»
сегодня, 10:18
73-летнего Третьяка переизбрали на пост президента ФХР. Он был единственным кандидатом
сегодня, 10:05
Фетисов на заседании Госдумы по Байкалу: «Сколько вырублено леса, как произвели захват береговой линии, мы понимаем ущерб? Куда обращаться гражданам, которые видят беззаконие?»
сегодня, 09:55
Ротенберг об РПЛ: «Много интересных тренеров, всем желаю успехов, особенно Гусеву. Как московский динамовец, общаюсь с ним чаще, чем с другими»
сегодня, 09:25
Защитник «Авангарда» Чеккони: «Метро в Нью-Йорке отвратительное, московское лучше, намного чище и безопаснее. Красивые станции с декором, все продумано до мелочей»
сегодня, 09:06
Ко всем новостям
Последние новости
Форвард «Адмирала» Олсон о «Металлурге»: «Из всех команд выделю Магнитогорск. У них какое-то невероятное нападение, их умение забивать голы впечатлило»
3 минуты назад
Быков о желании Ротенберга пройти стажировку в НХЛ: «Перенимать опыт и технологии в хоккее – значит иметь возможность сравнивать свои наработки, идти в ногу с развитием мировой индустрии»
сегодня, 10:34
Защитник «Авангарда» Чеккони о холодце: «Мясное желе – это ужасно. Больше не буду его есть»
сегодня, 07:57
Николай Коваленко: «ЦСКА без разницы, на каком месте закончим регулярку. В плей-офф все соперники достойные»
сегодня, 07:19
Форвард СКА Поляков про 1000 матчей Плотникова в КХЛ: «Легенда, дошел до такого возраста в такой хорошей форме. Терминатор»
сегодня, 07:02
Защитник «Авангарда» Чеккони о Ги Буше: «Сильный и страстный, заботится о нас. Нравятся тренеры, которые говорят все как есть»
сегодня, 06:28
Светлов о победе «Металлурга» в Кубке Континента: «Самая современная и ровная по составу команда КХЛ. Единственные, кто не проигрывал в основное время дважды кряду»
сегодня, 06:02
Козырев о 3:1 с «Ладой»: «Северсталь» контролировала игру. В концовке сыграли на результат, надежно»
сегодня, 05:15
Ги Буше: «К концу регулярного чемпионата все немного подустали, мыслями уже в плей-офф»
сегодня, 03:34
Мичков без очков в матче с «Вашингтоном»: 0 бросков за 12:46. У форварда «Флайерс» 16+17 в 63 играх сезона
сегодня, 03:03
Рекомендуем