Марченко забил 23-й гол в сезоне – «Лос-Анджелесу». У него 55 очков в 57 матчах
Марченко забил 23-й гол в сезоне.
Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко реализовал большинство в матче с «Лос-Анджелесом» (4:5 ОТ).
Россиянин набрал 55-е (23+32) очко в сезоне, всего он провел 57 матчей.
В матче с «Кингс» за 22:51 (6:01 – в большинстве) у Марченко 6 бросков в створ ворот, полезность – «минус 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Неплохо
