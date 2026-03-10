Марченко забил 23-й гол в сезоне – «Лос-Анджелесу». У него 55 очков в 57 матчах

Марченко забил 23-й гол в сезоне.

Форвард «Коламбуса » Кирилл Марченко реализовал большинство в матче с «Лос-Анджелесом» (4:5 ОТ).

Россиянин набрал 55-е (23+32) очко в сезоне, всего он провел 57 матчей.

В матче с «Кингс» за 22:51 (6:01 – в большинстве) у Марченко 6 бросков в створ ворот, полезность – «минус 1».