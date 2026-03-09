Маршанду может потребоваться операция из-за травмы, сообщил Морис: «У него несколько месяцев были проблемы. Даже если операции не будет, восстановление займет недели»

Брэду Маршанду может потребоваться операция.

Нападающий «Флориды» Брэд Маршанд в ближайшие дни узнает, нужна ли операция в связи с травмой нижней части тела.

Об этом сообщил главный тренер команды Пол Морис .

«Будет принято решение о том, как наилучшим образом восстановить его здоровье на 100 процентов. Я думаю, даже если не будет [операции], это все равно займет долгий срок, а не пару дней. Речь идет о неделях.

У него были проблемы в течение нескольких месяцев, но нам удавалось сдерживать их. Мы были очень рады и удивлены, что эта ситуация не возникла раньше.

Во время этой поездки дошло до того, что он так и не смог восстановиться, ему становилось только хуже. Мы надеемся, что узнали об этом достаточно рано. В общем, на этой неделе мы узнаем, в чем дело», – сказал Морис.

В текущем сезоне НХЛ Маршанд провел 52 матча и набрал 54 (27+27) очков при показателе полезности «-16». Подробную статистику 37-летнего канадца можно найти здесь .