Козырев о 3:4 от «Локомотива»: «Северстали» не хватило силенок в конце. Благодарю болельщиков за шикарную поддержку»
Андрей Козырев высказался о поражении от «Локомотива».
Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал поражение от «Локомотива» в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (3:4 ОТ).
– Хотел бы поблагодарить болельщиков, оказавших нам шикарную поддержку. Если в домашнем матче с «Локомотивом» один балл завоевали, то сегодня упустили – в конце не хватило силенок.
– Хорошо начали третий период, что позволило прибавить в игре?
– Больше контролировали шайбу, создавали моменты, во втором периоде у соперника было несколько моментов – вратарь нас подтащил. Проигрывали 0:2, но вытащили игру, – сказал Козырев.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
