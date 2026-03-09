Козырев о 3:4 от «Локомотива»: «Северстали» не хватило силенок в конце. Благодарю болельщиков за шикарную поддержку»

Андрей Козырев высказался о поражении от «Локомотива».

Главный тренер «Северстали » Андрей Козырев прокомментировал поражение от «Локомотива » в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (3:4 ОТ).

– Хотел бы поблагодарить болельщиков, оказавших нам шикарную поддержку. Если в домашнем матче с «Локомотивом» один балл завоевали, то сегодня упустили – в конце не хватило силенок.

– Хорошо начали третий период, что позволило прибавить в игре?

– Больше контролировали шайбу, создавали моменты, во втором периоде у соперника было несколько моментов – вратарь нас подтащил. Проигрывали 0:2, но вытащили игру, – сказал Козырев.