Квартальнов после 4:6 от московского «Динамо»: «Вопрос мотивации должен быть неуместен. Когда игроки идут в банк получать зарплату, мотивация у них нормальная»

Дмитрий Квартальнов: когда игроки идут за зарплатой, мотивация у них нормальная.

Главный тренер минского «Динамо » Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от московского «Динамо» в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (4:6).

– Ключевым был второй период. Нужно было сконцентрироваться, не дать команде соперника вздохнуть. Но получили гол и развалились. Нужно подумать, что делать.

– В новом году ваша команда много пропускает. Как считаете, есть такая системная проблема?

– Она есть, и большая. Мы на выезде много голов забиваем. Считаю, что хорошая команда, когда забивает 3-4 гола, должна побеждать.

– У хоккеистов вашей команды есть проблемы с поиском мотивации на оставшиеся матчи регулярного чемпионата?

– Думаю, есть. Для меня вопрос мотивации должен быть неуместен в профессиональном спорте. Они когда в банк идут получать [зарплату], у них мотивация же нормальная есть, мотивация должна быть всегда. А то, что мы растеряли… Это тяжело собирать.

– Почему Брук не сыграл сегодня?

– Травма, – сказал Квартальнов.