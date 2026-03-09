Защитник «Оттавы» Сэндерсон может пропустить несколько недель из-за травмы верхней части тела

Джейк Сэндерсон может пропустить несколько недель.

Защитник «Оттавы» Джейк Сэндерсон может пропустить несколько недель из-за травмы.

Об этом сообщил главный тренер команды Трэвис Грин .

23-летний хоккеист получил повреждение верхней части тела в матче против «Сиэтла» в регулярном сезоне НХЛ (7:4) – его толкнул на борт Брэндон Монтур.

В текущем сезоне НХЛ Джейк Сэндерсон провел 62 матча и набрал 48 (11+37) очков при показателе полезности «+9».