Защитник «Оттавы» Сэндерсон может пропустить несколько недель из-за травмы верхней части тела
Джейк Сэндерсон может пропустить несколько недель.
Защитник «Оттавы» Джейк Сэндерсон может пропустить несколько недель из-за травмы.
Об этом сообщил главный тренер команды Трэвис Грин.
23-летний хоккеист получил повреждение верхней части тела в матче против «Сиэтла» в регулярном сезоне НХЛ (7:4) – его толкнул на борт Брэндон Монтур.
В текущем сезоне НХЛ Джейк Сэндерсон провел 62 матча и набрал 48 (11+37) очков при показателе полезности «+9».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: TSN
