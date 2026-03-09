ИИХФ о проведении матчей низших дивизионов ЧМ в ОАЭ и Кувейте на фоне конфликта в Иране: «Следим за развитием событий. При необходимости сообщим о решениях или изменениях»

В ИИХФ высказались о ситуации в ОАЭ и Кувейте.

В ИИХФ прокомментировали ситуацию в ОАЭ и Кувейте, где должны пройти матчи чемпионата мира в различных дивизионах.

В конце февраля военные силы Израиля и США нанесли удары по территории Ирана и заявили о начале военной операции. Исламская республика ответила ударами по американским военным базам и прочим объектам в Израиле, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте и Бахрейне.

Матчи четвертого дивизиона чемпионата мира должны пройти в Кувейт-Сити с 12 по 18 апреля. Игры группы A второго дивизиона планируется провести в Эль-Айне, ОАЭ, с 20 по 26 апреля.

«ИИХФ в настоящее время следит за развитием событий в регионе и при необходимости своевременно сообщит о решениях или изменениях, если в этом будет необходимость», – сообщили в организации.