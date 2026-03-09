Шайфли признан первой звездой недели в НХЛ, Нечас – второй, Тейдж Томпсон – третьей

Марк Шайфли признан первой звездой недели в НХЛ.

НХЛ назвала имена трех звезд прошедшей недели.

Первой звездой был признан нападающий «Виннипега » Марк Шайфли , набравший 8 (3+5) очков в трех матчах недели.

Второй звездой стал форвард «Колорадо » Мартин Нечас – на его счету 8 (3+5) очков в четырех играх.

Третьей звездой недели лига назвала нападающего «Баффало» Тейджа Томпсона , набравшего 7 (2+5) баллов в четырех матчах.