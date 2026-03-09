Шайфли признан первой звездой недели в НХЛ, Нечас – второй, Тейдж Томпсон – третьей
Марк Шайфли признан первой звездой недели в НХЛ.
НХЛ назвала имена трех звезд прошедшей недели.
Первой звездой был признан нападающий «Виннипега» Марк Шайфли, набравший 8 (3+5) очков в трех матчах недели.
Второй звездой стал форвард «Колорадо» Мартин Нечас – на его счету 8 (3+5) очков в четырех играх.
Третьей звездой недели лига назвала нападающего «Баффало» Тейджа Томпсона, набравшего 7 (2+5) баллов в четырех матчах.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт НХЛ
4 комментария
Томпсон играет за Баффало. Редакторы, поправьтесь уж)
Томпсон играет за Баффало. Редакторы, поправьтесь уж)
Странно что и Шайфли не из Колорадо)
Нечас отлично смотрится после ОИ
