Овечкин без очков в 3-м матче подряд: 2 броска за 17:20 против «Калгари»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче с «Калгари» (7:3).

Россиянин не набрал очков в 3-м матче подряд. В 65 играх сезона на его счету 50 (24+26) баллов.

Сегодня за 17:20 (4:53 – в большинстве) у Овечкина 2 броска в створ ворот, полезность – «минус 1».

При 7-3 , 0+0 и -1 это надо постараться было.
Ответ Олег_1117098695
При 7-3 , 0+0 и -1 это надо постараться было.
Комментарий скрыт
Ответ paha
Комментарий скрыт
А про кого еще комментировать с утра, кроме Шубского и Панарина? Кучеров, Макдэвид, Маккиннон и другие знаменитости не играли. Завтра и им достанется на орехи.
почему он всё время без очков играет? напомните ему кто-нибудь, чтобы надел.
Как говорится: нужно уметь вовремя уйти!
Ответ Дмитрий Генлих
Как говорится: нужно уметь вовремя уйти!
Верно говорят. Уходи, Дмитрий.
Ответ Iskanderu1
Верно говорят. Уходи, Дмитрий.
Все там будем
Я, посмотрев статистику матча, подумал, что Овечкин вообще на лёд не выходил. Нафиг его мучают на старости лет?
Овечкин ушёл в загул, с братаном Карлсоном разлучили изверги
На трибунах становится тише...
Тает быстрое время чудес.
До свиданья, наш ласковый Шубский,
Возвращайся в свой сказочный лес
Ответ Cuore Sportivo
На трибунах становится тише... Тает быстрое время чудес. До свиданья, наш ласковый Шубский, Возвращайся в свой сказочный лес
Золотой Граммофон на горизонте. 🤣😂
Слишком мало в Дубаях сидел и недостаточно пивка под прослушивание Бузовой выпил - бери еще недельку Санечек, глядишь и вернется результативность. Ну не пахать же и тренироваться, ей богу)). Капитан - пофигист
Ответ Bansly
Слишком мало в Дубаях сидел и недостаточно пивка под прослушивание Бузовой выпил - бери еще недельку Санечек, глядишь и вернется результативность. Ну не пахать же и тренироваться, ей богу)). Капитан - пофигист
Удивляюсь людям, критикующим Овечкина. Он между прочим первый в своей команде по очкам и голам. Да, скорости не те, но он свои шайбы все равно забивает. При чем забивает не из офиса, как это было всегда.
Ответ Июль
Удивляюсь людям, критикующим Овечкина. Он между прочим первый в своей команде по очкам и голам. Да, скорости не те, но он свои шайбы все равно забивает. При чем забивает не из офиса, как это было всегда.
Защитник Чикрен по очкам его догнал. И меньше игр сыграл.
Года берут своё. Все Американские рекорды не перебьешь. А забивать в большинстве в конце игры в пустые ворота. Это не то..... С другой стороны зарплату ни кто не отменял.
Хм
А пуш приходил ночью
Ладно, жем дальше
