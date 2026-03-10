Овечкин без очков в 3-м матче подряд: 2 броска за 17:20 против «Калгари»

Форвард «Вашингтона » Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче с «Калгари» (7:3).

Россиянин не набрал очков в 3-м матче подряд. В 65 играх сезона на его счету 50 (24+26) баллов.

Сегодня за 17:20 (4:53 – в большинстве) у Овечкина 2 броска в створ ворот, полезность – «минус 1».