  Сергей Федотов о Шабанове: «Айлендерс» не собирались его менять. Они очень на него рассчитывают и считают Максима лучшим игроком из КХЛ за последние годы»
18

Сергей Федотов о Шабанове: «Айлендерс» не собирались его менять. Они очень на него рассчитывают и считают Максима лучшим игроком из КХЛ за последние годы»

Сергей Федотов: «Айлендерс» очень рассчитывают на Шабанова.

Бывший скаут сборной России, комментатор Сергей Федотов высказался о ситуации с Максимом Шабановым в «Айлендерс».

25-летний хоккеист пропустил девять матчей регулярного чемпионата НХЛ подряд по решению тренера. В этом сезоне он провел 40 игр и набрал 16 (2+14) очков при полезности «минус 3».

«Шабанова не обменяли и не собирались. Никита Филатов говорил, что он общался с главным скаутом «Нью-Йорк Айлендерс». И эта информация потом мне из другого источника подтвердилась. Действительно, команда «Нью-Йорк Айлендерс» даже не собиралась его менять на самом-то деле. Во-первых, потому что у него просто однолетний контракт.

Они реально очень на него рассчитывают. Они хотят, чтобы он адаптировался. Они считают, это лучший игрок из КХЛ за последние годы. Я вам вот прямо озвучу это дословно, и они собираются с ним продлить контракт. По крайней мере, так говорится. Мы знаем, как в Северной Америке бывает: говорят одно, делают по-другому. Рассчитывают на Максима Шабанова и в следующем году», – сказал Федотов. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал HOME OF HOCKEY
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Шабанову нужен чистый лёд, т.е. играть в большинстве. С приходом Шенна он стал ещё дальше от него, т.ч. ждём в КХЛ
Сдя на скамейке.без игровой практики.сомнительная адаптация,отдали бы Максима в Трактор,в аренду.ожил бы в игре и вернулся.
Ответ John-Vorchun

Он уже играл в Тракторе. Второй Кравцов что ли будет.
Ответ John-Vorchun

Уровни разные что тут непонятного… в кхл спронг на одном коньки больше очка за игру набирает, там были проблемы)) ливо тоже самое, пешком ходит один из лучших бомбардиров, радулов 40 летний … уровни слишком большие
то что говорят скауты и прочее можно спокойно пропускать мимо ушей. вообще, все что говорится до слова НО - фигня. скорее всего как то так и было, но лопух Филатов так ничего и не понял
Не меняли Шабанова из-за отсутствия спроса на него. Если ты "балерина" на площадке, то ты должен быть крутой "балериной" на уровне МакДэвида или Джека Хьюза - тогда ты будешь играть.
Ответ Сельмаш1930

Ну какая «балерина»)))? Вы матчи Трактора вообще смотрели?
Ответ Spit@ma

Зачем мне смотреть матчи какого-то Трактора, когда я могу спокойно смотреть матчи Айлендерс? Человек может давать хоть какой-то результат исключительно только на "чистом" льду, без попыток в форчекинг, движения без шайбы, но зато стабильно с потерями шайбы. Всё это и привело к тому где сейчас находится Шабанов.
По сути скауты НЙА правы, на тот момент Шабанов лучший игрок КХЛ, поскольку уровень лиги скатился ниже некуда, по факту на данный момент из лиги только Жаровский может перебраться в НХЛ, остальные только в качестве массовки в 3-4 звено
У меня один вопрос - если следовать этой логике, почему они уверены, что Шабанов будет продлять с ними контракт? Он сбежит оттуда со скоростью пули. Чего ему и желаю. При Руа ему делать в Айлах нечего
