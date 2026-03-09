Сергей Федотов о Шабанове: «Айлендерс» не собирались его менять. Они очень на него рассчитывают и считают Максима лучшим игроком из КХЛ за последние годы»

Сергей Федотов: «Айлендерс» очень рассчитывают на Шабанова.

Бывший скаут сборной России, комментатор Сергей Федотов высказался о ситуации с Максимом Шабановым в «Айлендерс».

25-летний хоккеист пропустил девять матчей регулярного чемпионата НХЛ подряд по решению тренера. В этом сезоне он провел 40 игр и набрал 16 (2+14) очков при полезности «минус 3».

«Шабанова не обменяли и не собирались. Никита Филатов говорил, что он общался с главным скаутом «Нью-Йорк Айлендерс». И эта информация потом мне из другого источника подтвердилась. Действительно, команда «Нью-Йорк Айлендерс» даже не собиралась его менять на самом-то деле. Во-первых, потому что у него просто однолетний контракт.

Они реально очень на него рассчитывают. Они хотят, чтобы он адаптировался. Они считают, это лучший игрок из КХЛ за последние годы. Я вам вот прямо озвучу это дословно, и они собираются с ним продлить контракт. По крайней мере, так говорится. Мы знаем, как в Северной Америке бывает: говорят одно, делают по-другому. Рассчитывают на Максима Шабанова и в следующем году», – сказал Федотов.