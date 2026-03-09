Баландин о Шабанове: «У него мало шансов заиграть в НХЛ – не хватает спортивной злости и физической мощи. Надо, чтобы повезло с тренером, которому нужен умный распасовщик»

Андрей Баландин: у Шабанова мало шансов заиграть в НХЛ.

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин высказался о непопадании Максима Шабанова в состав «Айлендерс».

25-летний хоккеист пропустил девять матчей регулярного чемпионата НХЛ подряд по решению тренера. В этом сезоне он провел 40 игр и набрал 16 (2+14) очков при полезности «минус 3».

– Шабанова предостерегали, что в НХЛ другой уровень хоккея, что там игра более силовая, контактная, что пробиться негабаритному игроку там будет сложнее. Надо было стать более агрессивным, а ему не хватает спортивной злости и физической мощи. В пример можно привести Капризова .

– На ваш взгляд, Шабанов сможет заиграть в НХЛ?

– Насколько я вижу, у него мало шансов. Надо, чтобы многое сошлось. Нужно, чтобы ему повезло с тренером, который хорошо относится к русским и которому нужен игрок такого плана – умный распасовщик. Даже нашим звездным игрокам – Ларионов , Крутову , Макарову – требовалось время, чтобы заиграть в НХЛ.

Сейчас Шабанов повзрослел, поиграл в КХЛ и НХЛ и должен понимать, что для него лучше. Теперь слово за ним, – сказал Баландин.

Агент Шабанова: «Обмен из «Айлендерс» не исключен, будем смотреть варианты. Максим воспринимает нормально – видит, как все работает в Америке»