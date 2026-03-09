  • Спортс
  Баландин о Шабанове: «У него мало шансов заиграть в НХЛ – не хватает спортивной злости и физической мощи. Надо, чтобы повезло с тренером, которому нужен умный распасовщик»
Баландин о Шабанове: «У него мало шансов заиграть в НХЛ – не хватает спортивной злости и физической мощи. Надо, чтобы повезло с тренером, которому нужен умный распасовщик»

Андрей Баландин: у Шабанова мало шансов заиграть в НХЛ.

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин высказался о непопадании Максима Шабанова в состав «Айлендерс». 

25-летний хоккеист пропустил девять матчей регулярного чемпионата НХЛ подряд по решению тренера. В этом сезоне он провел 40 игр и набрал 16 (2+14) очков при полезности «минус 3».

– Шабанова предостерегали, что в НХЛ другой уровень хоккея, что там игра более силовая, контактная, что пробиться негабаритному игроку там будет сложнее. Надо было стать более агрессивным, а ему не хватает спортивной злости и физической мощи. В пример можно привести Капризова.

– На ваш взгляд, Шабанов сможет заиграть в НХЛ?

– Насколько я вижу, у него мало шансов. Надо, чтобы многое сошлось. Нужно, чтобы ему повезло с тренером, который хорошо относится к русским и которому нужен игрок такого плана – умный распасовщик. Даже нашим звездным игрокам – Ларионов, Крутову, Макарову – требовалось время, чтобы заиграть в НХЛ.

Сейчас Шабанов повзрослел, поиграл в КХЛ и НХЛ и должен понимать, что для него лучше. Теперь слово за ним, – сказал Баландин.

Агент Шабанова: «Обмен из «Айлендерс» не исключен, будем смотреть варианты. Максим воспринимает нормально – видит, как все работает в Америке»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
3 комментария
Надо возвращаться, пока время физических кондиций не ушло. В Тракторе же со всей душой ждут... )
PS Шипачев, Гусев, Ливо как примеры "не в коня корм"
панарин тоже был щюплым и без злости ,если есть интелект его видно сразу ,если в хоккеисте нечего нет пусть играет там куда ходят умирать коты и где доигрывают ветераны КХЛ
Ответ Лёша Алёшин
панарин тоже был щюплым и без злости ,если есть интелект его видно сразу ,если в хоккеисте нечего нет пусть играет там куда ходят умирать коты и где доигрывают ветераны КХЛ
Неправда, Панарин весьма развит физически (была фотка с пляжа вместе с Бобровским, там Тëма прям бодибилдер по сравнению с Сергеем) плюс природная подвижность суставов. Он очень пластичный, не жилистый; это позволяет ему быстро восстанавливаться после травм
