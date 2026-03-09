«Локомотив» гарантировал себе 1-е место в Западной конференции КХЛ по итогам регулярного сезона

«Локомотив» гарантировал себе первое место на Западе.

«Локомотив» завершит регулярный сезон лидером Западной конференции.

Сегодня команда Боба Хартли обыграла «Северсталь » в матче FONBET КХЛ (4:3 ОТ) и гарантировала себе первое место по итогам регулярки. Клуб из Ярославля набрал 93 очка после 64 игр и опережает минское «Динамо», идущее вторым, на 10 баллов. Этим командам осталось провести по 4 матча до конца регулярного сезона.

В последних матчах регулярки «Локомотив » встретится с «Автомобилистом», «Ладой», минским «Динамо» и «Металлургом».