Шварц из «Сиэтла» выбыл на неопределенный срок. Казинс ударил его коньком в лицо, падая после хита Толванена
Джейден Шварц выбыл на неопределенный срок.
«Сиэтл» сообщил, что нападающий Джейден Шварц пропустит неопределенный срок из-за травмы.
33-летний хоккеист получил повреждение во время матча с «Оттавой» (4:7) в регулярном сезоне НХЛ: форвард «Сенаторс» Ник Казинс ударил его коньком в лицо, падая после хита Эели Толванена.
После игры главный тренер «Сиэтла» Лэйн Ламберт сообщил, что состояние игрока оценивают: «Могло быть хуже, я думаю».
В текущем сезоне НХЛ Шварц провел 42 матча и набрал 21 (10+11) очко при показателе полезности «+7».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт НХЛ
