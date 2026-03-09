Шварц из «Сиэтла» выбыл на неопределенный срок. Казинс ударил его коньком в лицо, падая после хита Толванена

Джейден Шварц выбыл на неопределенный срок.

«Сиэтл » сообщил, что нападающий Джейден Шварц пропустит неопределенный срок из-за травмы.

33-летний хоккеист получил повреждение во время матча с «Оттавой» (4:7) в регулярном сезоне НХЛ: форвард «Сенаторс» Ник Казинс ударил его коньком в лицо, падая после хита Эели Толванена .

После игры главный тренер «Сиэтла» Лэйн Ламберт сообщил, что состояние игрока оценивают: «Могло быть хуже, я думаю».

В текущем сезоне НХЛ Шварц провел 42 матча и набрал 21 (10+11) очко при показателе полезности «+7».