Вячеслав Козлов о 6:4 с минским «Динамо»: «На морально‑волевых вытащили матч. 1-й период проспали, не включились, во 2-м поменяли рисунок игры»

Вячеслав Козлов высказался о победе над минским «Динамо».

Главный тренер московского «Динамо » Вячеслав Козлов оценил победу над минским «Динамо» в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (6:4).

– Хорошая командная победа. Первый период проспали. Не включились. Соперник повел. Во втором начали выигрывать единоборства и поменяли рисунок игры. «Динамо» – быстрая команда, много создают моментов. Хорошо двигают шайбу. Но мы выстояли в меньшинстве и забросили в большинстве, когда нужен был гол. Хорошо, что мы выиграли. Важная игра в плане турнирной таблицы.

– Можно сказать, что у вашей команды стоит задача завершить регулярку в четверке Запада?

– Мы идем от матча к матчу. Каждый матч нужно выигрывать, их мало осталось. Живем сегодняшним днем, но смотрим в будущее.

– Есть позитив от того, что победа стала сверхволевой?

– Такие игры, особенно против такого соперника, добавляют уверенности и позитива. На морально‑волевых вытащили матч. После первого периода пришлось сделать замечания. Но это опыт.

– Были мысли наказать Римашевского после его действий в эпизоде с заброшенной шайбой Пинчука?

– Я ему сделал замечание. Он молодец, что забил. Но в шайбе Пинчука он очень мягко сыграл. Иногда бывает, что молодые хоккеисты проводят матчи волнами. Сегодня у него матч 50 на 50 получился. Он забил, но в обороне не совсем правильно сыграл.

– Шайба Калиниченко добавит к нему доверия? Как оцените его игру сегодня?

– Роман от игры к игре добавляет, но не так быстро, как нам хотелось бы. Молодые играют нестабильно, основная нагрузка идет на опытных защитников, – сказал Козлов.