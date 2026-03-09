Вячеслав Козлов о 6:4 с минским «Динамо»: «На морально‑волевых вытащили матч. 1-й период проспали, не включились, во 2-м поменяли рисунок игры»
Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов оценил победу над минским «Динамо» в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (6:4).
– Хорошая командная победа. Первый период проспали. Не включились. Соперник повел. Во втором начали выигрывать единоборства и поменяли рисунок игры. «Динамо» – быстрая команда, много создают моментов. Хорошо двигают шайбу. Но мы выстояли в меньшинстве и забросили в большинстве, когда нужен был гол. Хорошо, что мы выиграли. Важная игра в плане турнирной таблицы.
– Можно сказать, что у вашей команды стоит задача завершить регулярку в четверке Запада?
– Мы идем от матча к матчу. Каждый матч нужно выигрывать, их мало осталось. Живем сегодняшним днем, но смотрим в будущее.
– Есть позитив от того, что победа стала сверхволевой?
– Такие игры, особенно против такого соперника, добавляют уверенности и позитива. На морально‑волевых вытащили матч. После первого периода пришлось сделать замечания. Но это опыт.
– Были мысли наказать Римашевского после его действий в эпизоде с заброшенной шайбой Пинчука?
– Я ему сделал замечание. Он молодец, что забил. Но в шайбе Пинчука он очень мягко сыграл. Иногда бывает, что молодые хоккеисты проводят матчи волнами. Сегодня у него матч 50 на 50 получился. Он забил, но в обороне не совсем правильно сыграл.
– Шайба Калиниченко добавит к нему доверия? Как оцените его игру сегодня?
– Роман от игры к игре добавляет, но не так быстро, как нам хотелось бы. Молодые играют нестабильно, основная нагрузка идет на опытных защитников, – сказал Козлов.