Потуральски о традициях в России: «Сначала не понимал, зачем мне так часто жмут руку. Пожелание приятного аппетита перед каждым приемом пищи тоже было чем-то необычным»
Эндрю Потуральски: сначала не понимал, зачем мне так часто жмут руку.
Нападающий «Авангарда» Эндрю Потуральски рассказал, какие традиции в России его удивили.
– Русскую баню оценить успели?
– До приезда в Россию я никогда не был в бане, только в сауне. Мне очень понравилось. Мы купили новый дом в Нью-Йорке, я сказал жене, что хочу построить там баню. Привезу немного русской культуры с собой домой.
– Что-нибудь еще вас удивило в контексте традиций в России?
– Как и многих, наверное, постоянные рукопожатия. В самом начале я не понимал, зачем люди так часто жмут мне руку. Пожелание приятного аппетита перед каждым приемом пищи тоже было чем-то необычным поначалу. Наверное, эти два момента удивили. Но сейчас это уже обычное дело, – сказал Потуральски.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем