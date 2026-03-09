  • Спортс
  Кирилл Князев о симуляции Комтуа в матче с «Металлургом»: «Это выглядело некрасиво и не по-мужски. За такое можно давать матч-штраф, пусть задумается в следующий раз»
Кирилл Князев о симуляции Комтуа в матче с «Металлургом»: «Это выглядело некрасиво и не по-мужски. За такое можно давать матч-штраф, пусть задумается в следующий раз»

Кирилл Князев: поступок Комтуа выглядел некрасиво и не по-мужски.

Хоккейный агент Кирилл Князев прокомментировал денежный штраф, полученный Максимом Комтуа из «Динамо» за симуляцию в игре FONBET КХЛ с «Металлургом» (4:1). Канадский хоккеист заплатит 50 тысяч рублей.

«Симуляция со стороны Комтуа очевидна. 50 000 рублей штрафа – справедливое решение. Да, он подкожный хоккеист, это часть его стиля игры, в тоже время он может приносить пользу команде своими результативными действиями: забивать он умеет.

Но его поступок на льду в матче с «Магниткой» выглядел некрасиво и не по-мужски, за такие вещи можно вообще спокойно давать матч-штраф, пусть задумается в следующий раз», – сказал Князев. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
100%! С крупных ракурсов это вообще смотрелось максимально кринжово и позорно. И вроде как хоккеист не без таланта, но талант актера у него явно превалирует…
100%! С крупных ракурсов это вообще смотрелось максимально кринжово и позорно. И вроде как хоккеист не без таланта, но талант актера у него явно превалирует…
Не тебе с крупных ракурсов судить больно человеку или нет
Комтуа судьи вообще судят отдельно от других: в матче со "Спартаком" ему прилетело в голову - спартаковцу даже "2" не выписали, в следующем матче Комтуа сделал так же - ему "5".

Ну а по поводу "на повторах было видно", так часто совершенно безболезненные удары выглядят как что-то страшное и наоборот.
Это ерунда. Часть игры. А вот разобрались бы с обходными путями потолка зарплат и т.д
