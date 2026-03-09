Кирилл Князев о симуляции Комтуа в матче с «Металлургом»: «Это выглядело некрасиво и не по-мужски. За такое можно давать матч-штраф, пусть задумается в следующий раз»
Кирилл Князев: поступок Комтуа выглядел некрасиво и не по-мужски.
Хоккейный агент Кирилл Князев прокомментировал денежный штраф, полученный Максимом Комтуа из «Динамо» за симуляцию в игре FONBET КХЛ с «Металлургом» (4:1). Канадский хоккеист заплатит 50 тысяч рублей.
«Симуляция со стороны Комтуа очевидна. 50 000 рублей штрафа – справедливое решение. Да, он подкожный хоккеист, это часть его стиля игры, в тоже время он может приносить пользу команде своими результативными действиями: забивать он умеет.
Но его поступок на льду в матче с «Магниткой» выглядел некрасиво и не по-мужски, за такие вещи можно вообще спокойно давать матч-штраф, пусть задумается в следующий раз», – сказал Князев.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
