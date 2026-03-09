  • Спортс
  • Андрей Баландин: «Если «Трактор» не пройдет 1-й раунд плей-офф, сезон будет провальным. В такое тяжелое для страны время на клуб тратятся приличные деньги – болельщику нужен праздник»
Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин рассказал, в каком случае сезон для челябинского клуба будет считаться провальным. 

«Надо обязательно проходить первый раунд плей-офф. Если «Трактор» его не пройдет, сезон будет провальным. В такое тяжелое для страны время для команды делается очень много и денег тратится очень прилично. И болельщику нужен праздник.

Основную задачу команда выполнила – выход в плей-офф, дальше уже все будет зависеть от искусства тренерского штаба. Надеемся, что у тренеров есть идеи и заготовки. Нужно подтягивать игру в обороне, игроки совершают просто детские ошибки. Много будет зависеть и от игры вратаря.

И важно то, на какую команду попадут в первом раунде. Я думаю, что лучше выйти на «Автомобилист». Когда Гатиятулин съездил в Северную Америку и стал главным тренером «Ак Барса», все позиционировали, что он будет показывать новый, атакующий хоккей. Но он продолжает пропагандировать оборонительную тактику на контратаках. Так что в плей-офф команда будет показывать закрытый хоккей. Поэтому «Ак Барс» будет более опасен для «Трактора», чем «Автомобилист», – сказал Баландин.

«Трактор» занимает 6-е место в таблице Восточной конференции FONBET КХЛ, набрав 66 очков после 63 игр.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
У нас время всегда тяжкое
Набор банальностей от специалиста. Он даже не подозревает, что Автомобилист в прекрасной форме перед плей-офф и крушит пока всех. Таблица его тоже не интересует. Трактор при всем желании не догонит СЮ и не станет пятым (у Салавата вся концовка дома), так же как Авто не достанет Казань за пять матчей.
У Автомобилиста лучшая вратарская линия - Аликин/Галкин. В Лиге. И Омск, конечно, тяжело будет пройти.
Так что давайте в Казань, если получится.
Какой вам автомобилист , вынесет без вариантов .
Ответ Crosby andrei
Какой вам автомобилист , вынесет без вариантов .
Он бредни Шеученко про сладкий пирожок слишком часто читал.
Золотые слова Андрей Генадьевич
А кому он не нужен, этот праздник?
Рекомендуем