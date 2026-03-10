Видео
Панарин набрал 1+1 в матче с «Коламбусом». У него 65 очков в 59 играх сезона

Панарин набрал 1+1 в матче с «Коламбусом».

Форвард «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин набрал 2 (1+1) очка в матче с «Коламбусом» (5:4 ОТ).

На 63-й минуте россиянин ассистировал Адриану Кемпе, который забил победный гол.

Всего в 59 играх сезона на счету Панарина 65 (21+44) очков. 

В матче с «Коламбусом» за 21:19 (4:43 – в большинстве) у форварда 2 броска в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «плюс 3».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Это четвёртый клуб в его карьере и везде он подтверждает свой высокий уровень
Таблица россиян в НХЛ- бомбардиры (чемпионат), лидеры, крупный шрифт у играющих сейчас, гол+пас: На 10.03.26.
1. ОВЕЧКИН - 1673 (921+752) - 1556 игр...
2. МАЛКИН - 1393 (527+866) - 1259 игр...
3. Фёдоров - 1179 (483+696) - 1248 игр
4. КУЧЕРОВ - 1097 (391+706) - 861 игр...
5. Могильный - 1032 (473+559) - 990 игр
6. Ковалёв - 1029 (430+599) - 1316 игр
7.ПАНАРИН - 935 (323+612) - 811 игр...
8. Дацюк - 918 (314+604) - 953 игры
9. Ковальчук - 876 (443+433) - 926 игр
10. Козлов - 853 (356+497) - 1182 игры
Впереди ОВЕЧКИН и МАЛКИН. КУЧЕРОВ поднимется до второго места, по итогу может и до первого, ПАНАРИН до четвертого. А это значит что в этом сезоне, возможно последнем, в НХЛ играют ОДНОВРЕМЕННО четверо наших ЛУЧШИХ бомбардиров!
Ответ Кагов
Панарин до четвертого не верю, возраст уже
Ответ Мин Илhaм
За оставшиеся матчи сезона еще очков 20 наберёт, до 4 места останется 224 очка. За 3 сезона вполне реально что догонит
Панарин подтверждает свой уровень в очередном клубе. Влился отлично. МолодЕц коркинЕц
Хорошая игра, такая бодренькая. В плове обоим ничего не светит, но хотя бы с огоньком.
