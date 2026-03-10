Панарин набрал 1+1 в матче с «Коламбусом». У него 65 очков в 59 играх сезона

Панарин набрал 1+1 в матче с «Коламбусом».

Форвард «Лос-Анджелеса » Артемий Панарин набрал 2 (1+1) очка в матче с «Коламбусом» (5:4 ОТ).

На 63-й минуте россиянин ассистировал Адриану Кемпе, который забил победный гол.

Всего в 59 играх сезона на счету Панарина 65 (21+44) очков.

В матче с «Коламбусом» за 21:19 (4:43 – в большинстве) у форварда 2 броска в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «плюс 3».