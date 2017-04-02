По итогам сегодняшних матчей в НХЛ «Чикаго» обеспечил себе победу в Центральном дивизионе и первое место в Западной конференции.

«Блэкхокс» набрали 107 очков в 78 матчах. От лидирующего в лиге «Вашингтона» они отстают на 3 очка, при этом у «Кэпиталс» есть матч в запасе.

Таким образом, соперником «Чикаго» в первом раунде плей-офф будет команда, занявшая вторую позицию wild card от Запада.