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    НХЛ. «Чикаго» выиграл Центральный дивизион и обеспечил себе первое место на Западе

    Теги Кубок Стэнли Чикаго НХЛ

    По итогам сегодняшних матчей в НХЛ «Чикаго» обеспечил себе победу в Центральном дивизионе и первое место в Западной конференции.

    «Блэкхокс» набрали 107 очков в 78 матчах. От лидирующего в лиге «Вашингтона» они отстают на 3 очка, при этом у «Кэпиталс» есть матч в запасе. 

    Таким образом, соперником «Чикаго» в первом раунде плей-офф будет команда, занявшая вторую позицию wild card от Запада. 

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