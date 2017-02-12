НХЛ. Кросби впервые в сезоне не смог набрать очки в 2 матчах подряд
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби в игре с «Аризоной» (3:4 ОТ) не отметился результативными действиями.
Канадец впервые в сезоне не смог набрать очки в 2 матчах подряд.
В 48 играх текущего чемпионата на счету Кросби 60 (30+30) очков, и он делит с Никласом Бэкстремом («Вашингтон») 2-е место в гонке бомбардиров.
Всего в регулярных чемпионатах НХЛ Кросби набрал за карьеру 998 очков.
Сидни Кросби: «Чем скорее наберу 1000-е очко, тем лучше. Тогда не придется больше отвечать на вопросы об этом»
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