Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    НХЛ. Кросби впервые в сезоне не смог набрать очки в 2 матчах подряд

    Теги Питтсбург Аризона Сидни Кросби НХЛ

    Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби в игре с «Аризоной» (3:4 ОТ) не отметился результативными действиями.

    Канадец впервые в сезоне не смог набрать очки в 2 матчах подряд.

    В 48 играх текущего чемпионата на счету Кросби 60 (30+30) очков, и он делит с Никласом Бэкстремом («Вашингтон») 2-е место в гонке бомбардиров.

    Всего в регулярных чемпионатах НХЛ Кросби набрал за карьеру 998 очков.

    Сидни Кросби: «Чем скорее наберу 1000-е очко, тем лучше. Тогда не придется больше отвечать на вопросы об этом»

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться