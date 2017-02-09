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    Дмитрий Губерниев: «Возмущен, что империалисты не включили Малкина в топ-100 НХЛ. Это какие-то происки американской военщины»

    Теги рейтинги Сергей Бобровский Евгений Малкин НХЛ Дмитрий Губерниев Кирилл Капризов

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев, отвечая на вопросы пользователей твиттера, рассказал о своем отношении к хоккеистам и невключению Евгения Малкина в число 100 лучших игроков в истории НХЛ. 

    – Недавно Кирилл Капризов сказал, что вы вряд ли его знаете. Так что, знакомы ли вы с будущей звездой российского хоккея?

    – Я знаю Кирилла Капризова. Он прекрасный хоккеист и я за него очень болел. Вы, Кирилл, огромный молодец. Я очень за вас болею, переживаю и хочу сказать, что вы крутой.

    Если брать мои нежные чувства к хоккеистам, то здесь, конечно, я особо выделяю Сергея Бобровского.

    Очень горжусь Женей Малкиным. Я возмущен, что американские и канадские империалисты не включили Малкина в число ста самых лучших хоккеистов НХЛ. Это какие-то происки американской военщины. Малкин, безусловно, должен там быть. Не только потому, что он женат на Кастеровой. Мы все понимаем, что Евгений здорово играет в хоккей, – сказал Губерниев.

    НХЛ не включила Малкина в топ-100. Они издеваются? 

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