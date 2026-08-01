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  4. Ротенберг о работе с детьми: «Для меня это главное вдохновение. Дети – это наше все, это наше будущее, которым надо заниматься. Они любят хоккей, проявляют эмоции»

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Ротенберг о работе с детьми: «Для меня это главное вдохновение. Дети – это наше все, это наше будущее, которым надо заниматься. Они любят хоккей, проявляют эмоции»
Роман Ротенберг о работе с детьми: для меня это главное вдохновение.

Первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал, что ему нравится работать с детьми.

28 июля в Челябинске прошел мастер-класс академии «Красная Машина».

– Ваш мастер-класс продлился 3 часа…

– Мы не проводим мастер-класс часто, потому что на самом деле он тяжелый. Но проводим по-настоящему, потому что иначе и нет смысла выходить на лед. Когда мастер-классы длятся по 10 минут, это неправильно по отношению к детям.

Мы же дали много упражнений, отработали три часа, и за это время успели многое сделать. Нам важно, чтобы ребята взяли это на вооружение, вспоминали в будущем или использовали для своего развития.

– Вас вдохновляет работа с детьми?

– Для меня это главное вдохновение. Дети любят хоккей и проявляют эмоции. Один мальчик прыгнул выше всех, но книги раздали хоккеистам младше по возрасту. Он расстроился очень сильно, но мы подарили карточку, поговорили с ним. Это же настоящая жизнь. Дети — это наше все, это наше будущее, которым надо заниматься, – сказал Ротенберг. 

Роман Ротенберг: «Моя мечта – работа в сборной. Главная мечта – увидеть, как дети из академии через 10-15 лет обыграют Канаду. Наши упражнения лучше, чем у Канады и США»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
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детский хоккей
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Комментарии

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Хорошая попытка… но нет.
Многие тренеры, добившиемя успеха, начинали карьеру работой с детьми. Квартальнов, Никитин, Разин, Гришин. Но у Романа альтернативный путь. Он работой с детьми карьеру заканчивает).
Ответagentkuper
Многие тренеры, добившиемя успеха, начинали карьеру работой с детьми. Квартальнов, Никитин, Разин, Гришин. Но у Романа альтернативный путь. Он работой с детьми карьеру заканчивает).
альтернативный путь одаренного гения))
Защитите детей от него
Сегодня праздник у ребят.
Салют и фейерверк!
Сегодня в гости к ним пришёл
Сам Рома Ротенберг!
Не понимаю родителей которые отдают детей для пиара этого персонажа. То что он ничего не даст в плане формирования спортсмена, а только испортит им психику своими упражнениями и якобы воспитанием личности , более чем очевидно. Это все равно что отдать ребенка в школу где преподает мажор наркоман
"Одни лишь маленькие дети, беспризорные дети, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем".
Для взрослых хоккеистов Рома не авторитет, а клоун.
А вот для детишек он авторитет, потому что взрослый дядя.
Правда неизвестно взял ли бы кто-нибудь его на работу тренером в другую школу? Какой у него опыт и бэкграунд?
В своей то школе он сам себя тренером назначил))
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