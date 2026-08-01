  1. Спортс
  2. Хоккей
  3. Новости

  4. Маккенна о «Торонто»: «Обычно первые номера драфта попадают в команды, которые сливают сезоны. В моем случае это не так. Я знаю, что мне повезло»

0
Маккенна о «Торонто»: «Обычно первые номера драфта попадают в команды, которые сливают сезоны. В моем случае это не так. Я знаю, что мне повезло»
Маккенна о «Торонто»: мне повезло попасть в команду, которая не сливает сезоны.

Первый номер драфта НХЛ-2026 Гэвин Маккенна порадовался тому, что попал в «Торонто». 

В прошлом сезоне клуб занял 15-е место в Восточной конференции и впервые с 2016 года не попал в плей-офф. «Лифс» выиграли драфт-лотерею и выбрали Маккенну под общим 1-м номером.

«Вы видите, что делает Джон Чайка, каких игроков он привлекает. Мы, безусловно, хотим добиться успеха в следующем сезоне. 

Мне очень повезло попасть в такую команду – голодную до побед и нацеленную на успех. 

Обычно первые номера драфта попадают в команды, которые сливают сезоны, но в моем случае это не так. Я знаю, что мне повезло», – сказал Маккенна. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ESPN
logoДжон Чайка
logoНХЛ
logoГэвин Маккенна
logoТоронто
Драфт НХЛ

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Ну да, другие команды обычно специально сливают, а Торонто просто само по себе так плохо играет
ОтветMelondir
Ну да, другие команды обычно специально сливают, а Торонто просто само по себе так плохо играет
Ну да до этого 10 сезонов в плей-офф выходили. Вы популист? Или реально смотрите игры Торонто? Просто интресно.
В сильной команде труднее получить место в топ-6 и первой бригаде PP, и игровое время, следовательно труднее себя проявить. И результат от игрока нужен здесь и сейчас.
Тем более в Торонто.
Так что большой вопрос, повезло ему или нет.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Маккенна о тренировках с Селебрини: «Он целеустремленный парень, я многому у него научился. Была неделя, когда мы провели на льду около 17 часов»
Бобровский в «Торонто» взял 72-й номер. 18-летний Маккенна уступил его россиянину
Маккенна готов уступить Бобровскому 72-й номер в «Торонто»: «Он двукратный обладатель Кубка Стэнли. Если захочет, он его получит»
Гэвин Маккенна: «Торонто – потрясающее место. Здесь так много преданных болельщиков, они любят свою команду. Я в восторге»
Маккенна побывал на матче бейсбольного «Торонто» и бросил мяч. 1-й номер драфта НХЛ получил кепку «Блю Джейс» в подарок: «Больше вы не увидите меня в бейсболке «Янкис»
Фото
Рекомендуем
Главные новости
Плющев о контракте Барабанова на 124 млн в год: «Не хотите работать системно – будете переплачивать. Дефицит игроков, одни и те же ходят по кругу»
Бут о дебюте в НХЛ: «Думал: «Е-мое, недавно играл на PlayStation за этих парней, а теперь выхожу против них на один лед». Мы обыграли «Анахайм» – 7:0»
Никита Щитов: «Кузнецов не сильно востребован на рынке. Руководство «Трактора» идет ему навстречу – они и раньше хотели, чтобы он вернулся»
Плющев о недопуске России: «Нужно жестко отстаивать интересы в ИИХФ, идти на конфликт. Если мы не проснемся, то вернемся в лучшем случае в 2028-м»
Гомоляко о 5-летнем контракте Глотова: «СКА наступает на те же грабли. Не вижу смысла в таком длинном договоре, они не дорабатываются»
Артем Батрак: «Кузнецов в «Тракторе» – сказка. Хорошо и для хоккеиста, и для клуба. Ну какая «Сибирь», зачем?»
СКА заплатит Глотову 284 млн рублей за 5 лет. Зарплата в первом сезоне – 25 млн («СЭ»)
ЦСКА заплатит Мамину 20 млн рублей за сезон («СЭ»)
СКА подписал контракт с Глотовым на 5 лет. Нападающий вернулся в клуб, отыграв 1,5 сезона за «Трактор»
Форвард «Юты» Бут о жизни в США: «Гречки нет, сырников нет, привыкал долго. Все вокруг слишком гостеприимные и улыбчивые – у нас такое редко бывает»
Ко всем новостям
Последние новости
Бокун подписал пробный контракт с минским «Динамо». Защитник играл за «Ладу» и «Северсталь» в прошлом сезоне
Агент Черных: «Надеемся, что Обе-Кюбель примет решение в пользу КХЛ. К Николя есть интерес со стороны топ-клубов»
Голд стал ассистентом генменеджера «Айлендерс» и генменеджером фарм-клуба в АХЛ. Он 12 сезонов работал в «Бостоне»
«Монреаль» подписал двусторонний контракт с Шубером на год. Защитник набрал 27 очков в 67 матчах в АХЛ в прошлом сезоне
Николай Заварухин о работе Дацюка в «Автомобилисте»: «Он плотно занимался МХЛ, я спрашивал про молодых. Мы с Павлом играли у Крикунова в «Ак Барсе», давно знакомы»
Экс-форвард «Авангарда» и «Салавата» Таратухин стал спортивным директором «Динамо» СПб. Ранее он тренировал «Капитан» из МХЛ
Черкас о недопуске России: «Нас отстранили не по спортивному принципу. Нужно быть готовыми и развивать инфраструктуру»
Даниил Бут: «В АХЛ больше грязных приемов, войны. В НХЛ больше мастерства – все быстрее бегают, лучше катаются и бросают»
Романов о 2-м месте Сорокина в голосовании за «Везину»: «Был уверен, что он выиграет. Илья был реально хорош, тащил команду»
4-й номер драфта-2025 Денуайе травмировался в матче молодежных сборных Канады и США. Уайатт Каллен упал на ноги форварду «Юты»