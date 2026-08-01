Маккенна о «Торонто»: «Обычно первые номера драфта попадают в команды, которые сливают сезоны. В моем случае это не так. Я знаю, что мне повезло»

Маккенна о «Торонто»: мне повезло попасть в команду, которая не сливает сезоны.

Первый номер драфта НХЛ-2026 Гэвин Маккенна порадовался тому, что попал в «Торонто ».

В прошлом сезоне клуб занял 15-е место в Восточной конференции и впервые с 2016 года не попал в плей-офф. «Лифс» выиграли драфт-лотерею и выбрали Маккенну под общим 1-м номером.

«Вы видите, что делает Джон Чайка , каких игроков он привлекает. Мы, безусловно, хотим добиться успеха в следующем сезоне.

Мне очень повезло попасть в такую команду – голодную до побед и нацеленную на успех.

Обычно первые номера драфта попадают в команды, которые сливают сезоны, но в моем случае это не так. Я знаю, что мне повезло», – сказал Маккенна.