Маккенна о «Торонто»: «Обычно первые номера драфта попадают в команды, которые сливают сезоны. В моем случае это не так. Я знаю, что мне повезло»
Маккенна о «Торонто»: мне повезло попасть в команду, которая не сливает сезоны.
Первый номер драфта НХЛ-2026 Гэвин Маккенна порадовался тому, что попал в «Торонто».
В прошлом сезоне клуб занял 15-е место в Восточной конференции и впервые с 2016 года не попал в плей-офф. «Лифс» выиграли драфт-лотерею и выбрали Маккенну под общим 1-м номером.
«Вы видите, что делает Джон Чайка, каких игроков он привлекает. Мы, безусловно, хотим добиться успеха в следующем сезоне.
Мне очень повезло попасть в такую команду – голодную до побед и нацеленную на успех.
Обычно первые номера драфта попадают в команды, которые сливают сезоны, но в моем случае это не так. Я знаю, что мне повезло», – сказал Маккенна.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ESPN
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Тем более в Торонто.
Так что большой вопрос, повезло ему или нет.