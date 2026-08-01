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  4. Роднина о продлении бана России в хоккее: «Неприятно. Это любимый наш спорт, если не национальный. Не согласна, что его должны вернуть в последнюю очередь»

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Роднина о продлении бана России в хоккее: «Неприятно. Это любимый наш спорт, если не национальный. Не согласна, что его должны вернуть в последнюю очередь»
Роднина о недопуске России в хоккее: это любимый наш спорт, если не национальный.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы Ирина Роднина высказалась о решении ИИХФ продлить отстранение сборной России по хоккею на сезон-2026/27.

С 2022 года национальная команда пропустила 5 чемпионатов мира и олимпийский турнир-2026 в Италии. 

«Конечно, это неприятно. Хоккей – наш любимый вид спорта, если не национальный. Надо понимать, почему такое решение принято.

Нужно смотреть условия, правила, особенности. У каждой федерации они разные. Особенно если это касается допуска.

Я не согласна, что хоккей должны вернуть в последнюю очередь, нужно смотреть условия», – сообщила Роднина. 

Хоккеистов не допустили на ЧМ, несмотря на рекомендации МОК. Идем в суд

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
logoИрина Роднина
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logoЧМ по хоккею
Государственная дума
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoИИХФ
отстранение и возвращение России

Комментарии

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Интересно, где эта тонкая грань между любимым и национальным видом спорта)? А футбол, например, он ещё просто любимый или уже национальный? Ещё вот пиццу и роллы многие любят. Они уже стали национальными блюдами русской кухни или нет?
Ответagentkuper
Интересно, где эта тонкая грань между любимым и национальным видом спорта)? А футбол, например, он ещё просто любимый или уже национальный? Ещё вот пиццу и роллы многие любят. Они уже стали национальными блюдами русской кухни или нет?
Комментарий удален пользователем
ОтветСергей Круг
Комментарий удален пользователем
Городки - вот истинно национальный вид спорта. Даешь чемпионат мира по городкам - с флагами и гимнами.
поплачь еще)))))))))))))))
Нужно миром закончить то, что начали. Тогда и хоккей вернется.
а ведь сделано твоими руками под гноммыча, что имеет болезнь гигантизма
СтыДно не знать какой в России национальный спорт.
Лапта у нас, Ирина Константиновна, лапта. И жмурки.
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