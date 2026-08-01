Роднина о продлении бана России в хоккее: «Неприятно. Это любимый наш спорт, если не национальный. Не согласна, что его должны вернуть в последнюю очередь»

Роднина о недопуске России в хоккее: это любимый наш спорт, если не национальный.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы Ирина Роднина высказалась о решении ИИХФ продлить отстранение сборной России по хоккею на сезон-2026/27.

С 2022 года национальная команда пропустила 5 чемпионатов мира и олимпийский турнир-2026 в Италии.

«Конечно, это неприятно. Хоккей – наш любимый вид спорта, если не национальный. Надо понимать, почему такое решение принято.

Нужно смотреть условия, правила, особенности. У каждой федерации они разные. Особенно если это касается допуска.

Я не согласна, что хоккей должны вернуть в последнюю очередь, нужно смотреть условия», – сообщила Роднина.

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